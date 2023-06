Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais completa 10 anos

Comemoração de aniversário fará resgate histórico de algumas pesquisas feitas na Unidade de Conservação, que não é conhecida do grande público, até mesmo no Litoral do Paraná

O Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais, no litoral do Paraná, completa 10 anos neste dia 20 de julho, terça-feira.

Para comemorar a data, pesquisadores de diversas especialidades vão falar sobre a biodiversidade do local. Será em um evento realizado na UFPR Litoral, em Matinhos.

O Brasil possui apenas três Parques Nacionais Marinhos. Fernando de Noronha, em Pernambuco, e Abrolhos, na Bahia, são bastante conhecidos no país e no exterior, diferente de Currais, que até no Litoral do Paraná muita gente ignora sua existência. No tanto, é muito conhecido por cientistas, mergulhadores, está presente no dia a dia dos pescadores de Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba.

O evento de 10 anos de criação fará um resgate histórico de pesquisas no local. Além das palestras, o evento também terá uma exposição fotográfica sobre Currais, com quatro fotógrafos paranaenses.

O evento é organizado pela Câmara Técnica de Pesquisa do recém-criado Conselho Consultivo do Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais. Terá certificado para os participantes.

O Parque é administrado pelo ICMBio, através do seu Núcleo de Gestão Integrada Matinhos.

Criado pela presidente Dilma

O Parnamar Currais foi criado pela Lei nº 12.829, sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff, em 20 de julho de 2013.

De acordo com o texto da lei, o parque foi criado para proteger os ecossistemas das ilhas, os ambientes marinhos nos limites do seu entorno, visando, ainda, a proteção e o controle de relevantes áreas de nidificação (ação de alguma espécie de animal de construir seus ninhos) de várias espécies de aves e de habitat de espécies marinhas.

O arquipélago dos Currais fica a 6,2 milhas (11Km) da costa, em frente à Praia de Leste, no município de Pontal do Paraná. É formado por três pequenas ilhas (Grapirá, Dois Picos e Filhote) e alguns recifes próximos, abrangendo uma área de 1.359,69 hectares. No local vivem mais de 8 mil aves, além de vários peixes, que se abrigam nos recifes próximos às ilhas, inclusive o gigante e ameaçado mero.

Confira a programação do evento de 10 anos do Parnamar Currais