Delegacia de Matinhos inaugura espaço de acolhimento para crianças e adolescentes

Foi inaugurado nesta quinta-feira (15), na Delegacia Cidadã, o “Espaço Acolher”, destinado ao acolhimento humanizado de crianças e adolescentes vítimas de infrações penais ou que sejam acompanhantes das vítimas.

O local foi projetado no primeiro andar da delegacia com vista para o jardim. Além disso, duas salas da delegacia foram adequadas para cartório de violência doméstica, escuta especializada e depoimentos especiais.

De acordo com o delegado titular de Matinhos, Thiago Fachel, o espaço foi idealizado por meio de reflexões referentes aos atendimentos especializados em fatos que escondem realidades obscuras e impactantes. “Não podemos deixar de lado a firmeza e preparação física e mental tão necessária no combate ao crime. Porém, revelamos cada vez mais o lado cidadão, humano e acolhedor da Polícia Civil”, afirma Fachel.

As crianças e os adolescentes, independente do difícil momento que enfrentam, poderão encontrar um local acolhedor e minimamente apto a reduzir os danos de um período que pode ser traumatizante.

O Espaço Acolher foi idealizado pela Polícia Civil, com o apoio do Rotary Club de Matinhos e dos artistas Juliane Zielak e Fabiano Bordignon. Nele, crianças e adolescentes vítimas de infrações penais poderão ficar enquanto são atendidas. O espaço foi planejado para a estada de crianças, num ambiente diferente do que costuma ser uma delegacia de polícia.

“Hoje, inauguramos um espaço para anjos. Esse espaço é humanizado para o atendimento a nossas crianças em situação de violência”, afirmou Regina Viana. Eu parabenizo o doutor Tiago, toda a sua equipe e o Rotary. É um orgulho ter esse espaço em nossa cidade”, completou a primeira-dama.

“Ainda que possa parecer singelo, estamos diante de um marco. Colocar em prática um espaço destinado exclusivamente a acolher crianças em uma delegacia de polícia, que se chama Cidadã, é a materialização da Polícia Civil, que segue firme, mas que é, acima de tudo, humana”, declarou o delegado Tiago Fachel.

“Nós, enquanto agentes públicos, temos visto aqui em Matinhos diversas situações de abuso, de violência doméstica. Quando essas vítimas chegam a uma delegacia, elas já chegam com medo. Por isso, quando encontramos um espaço acolhedor, que vai trazer a segurança e a tranquilidade para essa criança e essa mãe, nós temos que parabenizar”, disse o vereador Nando.

Presenças – O evento teve a participação da primeira-dama e presidente do Provopar Matinhos, Regina Viana, e do presidente da Câmara Municipal, vereador Nando (Pode).

Também estiveram na solenidade as secretárias Enelida Ramos de Lima, da Assistência Social; e Elenice Lorencena, de Defesa Social; e diretores das pastas. Representando o Legislativo, estavam os vereadores Almir Leite (Pros) e Nívea Gurski (PSD). Pela Polícia Militar, estavam a capitã Aline Canfild e o cabo Freitas.

Pela Guarda Civil Municipal, estavam os agentes Benassi, Bueno, Diego e Cleide. O ato ainda foi acompanhado pela presidente do Rotary Club de Matinhos, Sônia Evangelista dos Santos, e pelo presidente da Acima (Associação Comercial e Empresarial de Matinhos), Adriano Menine, além de representantes da sociedade civil.