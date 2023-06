Professores suspendem greve e aulas na Unespar voltam nesta quarta-feira

Unespar Paranaguá | foto: Arquivo

Publicidade

Os professores da Unespar estiveram reunidos na última quinta-feira (15) em assembleia e votaram pela suspensão da greve. A decisão contou com quase 70 % dos votos dos docentes presentes e ainda aprovaram a manutenção do estado de greve por tempo indeterminado.

Os professores não aceitam a proposta de reajuste salarial de 5,79% apresentada pelo Governo do Estado e seguem mobilizados pela recomposição das perdas da inflação que já está acumulada em 42% de defasagem salarial.

A categoria se mantém em estado de greve. Ou seja, a paralisação pode voltar a qualquer momento.

Com a greve suspensa, as aulas irão retornar na próxima quarta-feira, dia 21, inclusive em Paranaguá. O campus da cidade litorânea tem dez cursos de graduação e nove de pós-graduação. Os dias perdidos do calendário letivo serão repostos.