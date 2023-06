Simepar prevê inverno com chuvas dentro da média e veranicos

Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Um dia depois de a Agência Brasil divulgar a previsão de inverno mais chuvoso que na média para as regiões Sul e Sudeste, o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) prevê que o volume de chuva ficará dentro da média para a estação dentro do Estado. “Já a temperatura média do ar deve ficar entre próxima e acima da normalidade”.

O inverno começa às 11h58 desta quarta-feira (21) e termina em 22 de setembro às 03h50.

Segundo a previsão do Simepar divulgada nesta segunda-feira (19), o primeiro dia da estação será ensolarado na maioria das regiões do Estado. A temperatura mínima prevista é 7ºC em União da Vitória. A máxima deve atingir 15ºC em Paranaguá.

Neste ano, o prognóstico dos modelos climáticos indica a incidência do fenômeno El Niño de intensidade oscilando entre moderada e forte, com probabilidade superior a 90%.

O cenário sugere que o volume de chuva ficará dentro da média para a estação, geralmente associado à passagem de frentes frias. Já a temperatura média do ar deve ficar entre próxima e acima da normalidade.

“Considerando as informações disponíveis até o momento, são esperadas poucas ondas de ar frio e seco, que provocam a queda acentuada das temperaturas, formando as condições propícias a geadas”, diz o meteorologista do Simepar, Reinaldo Kneib. Além disso, a influência de El Niño favorece os veranicos – períodos de vários dias consecutivos com tempo seco e quente.

Entre os fenômenos característicos do inverno paranaense estão os nevoeiros, que ocorrem principalmente quando massas de ar permanecem estacionárias sobre a região.