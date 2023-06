Uso de celular ao dirigir gera média de 14 multas por dia em Fortaleza

Conheça um dos principais fatores de risco para acidentes automobilísticos no Ceará

A utilização do celular ao volante é uma prática cada vez mais comum nas vias de Fortaleza e tem se mostrado um dos principais fatores de risco para acidentes de trânsito. A desatenção causada por essa conduta pode ter consequências graves e colocar em perigo a vida dos condutores, passageiros e pedestres. De acordo com um levantamento realizado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) a pedido do Diário do Nordeste, a média diária de multas por uso de celular ao dirigir em Fortaleza é de 14 infrações.

Esse comportamento irresponsável ao volante tem se agravado ao longo do tempo, já que não se trata apenas de realizar chamadas telefônicas, mas também de enviar mensagens de texto, checar redes sociais e utilizar aplicativos diversos. A mudança no perfil de uso do celular durante a direção aumenta consideravelmente os riscos, pois exige que o motorista desvie sua atenção da via, podendo resultar em atropelamentos e colisões. Anteriormente, o uso do celular limitava-se a realizar chamadas, mas atualmente, a pessoa abaixa a cabeça para digitar mensagens e visualizar conteúdos, dirigindo praticamente às cegas.

Para combater essa conduta perigosa, é fundamental que haja um esforço conjunto entre autoridades de trânsito, especialistas e a sociedade como um todo. A fiscalização é uma das estratégias para coibir o uso do celular ao dirigir. Em Fortaleza, são empregados três tipos de fiscalização: eletrônica, que flagram avanço de sinal vermelho, excesso de velocidade e conversões proibidas; videomonitoramento, realizado por agentes de trânsito que acompanham a movimentação nas vias; e agentes em campo, presentes nas viaturas da AMC. Caso o uso do celular seja identificado, o condutor é penalizado com multa gravíssima de R$293 e acréscimo de 7 pontos na habilitação.

Infelizmente, apenas a fiscalização não é suficiente para eliminar esse problema. Campanhas educativas incisivas são essenciais para conscientizar os motoristas sobre os perigos do uso do celular ao dirigir. É importante que essas campanhas não se limitem a ensinar o que as pessoas devem fazer, mas também as convençam da importância das medidas adotadas.

No geral, Fortaleza tem adotado medidas para combater a utilização do celular ao volante. O Plano de Segurança no Trânsito, lançado pela Prefeitura em 2022, prevê a realização de pesquisas periódicas para monitorar o uso de dispositivos móveis durante a condução, assim como o não uso do cinto de segurança e outras infrações que comprometem a segurança nas vias, como a circulação com documentos faltantes.

Diante de tantas infrações, é essencial que o condutor esteja de acordo com a legislação e em dia com seus documentos e obrigações, como o licenciamento e IPVA 2024 CE e o pagamento das multas.