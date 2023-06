Óculos de sol com grau: aprenda a alinhar estilo e a saúde ocular

Foto: Divulgação

Você já sabe que os óculos de sol são mais do que apenas acessórios da moda! Porém, sabia que é possível aliar o estilo aos cuidados com a vista? Os óculos de sol com grau reúnem tratamentos para quem tem miopia, astigmatismo, hipermetropia e muito mais!

Dessa forma, garantem muito mais conforto para os seus dias! Neste conteúdo, você confere todos os detalhes e vantagens desse acessório, que tem tudo para ser seu mais novo queridinho.

Por isso, não perca nenhum detalhe e transforme a forma como enxerga o mundo com os óculos de grau com lente de sol!

Como alinhar saúde e estilo para escolher um novo óculos?

Forçar os olhos para enxergar em dias ensolarados nunca mais será um problema com os óculos de sol com grau! Afinal, essas peças possuem tratamentos em suas lentes para corrigir a visão.

Isso significa que, sim, tem como colocar grau em óculos de sol! Além disso, muitas vezes é possível escolher a cor das lentes! Então, é só escolher aquele óculos que você sempre foi apaixonada e incluir seu grau!

O resultado é uma visão nítida e saudável, sem falar que o seu look estará completo com um acessório lindo. Como esse tratamento é aplicado apenas na lente, fique livre para escolher o modelo que mais combina com suas preferências e formato de rosto, por exemplo.

Porém, se está em busca de praticidade, os óculos de grau com lente de sol removível são ótimas opções. Também conhecidos como óculos clip on, contêm ímãs em suas armações.

Esse detalhe permite que o modelo de grau transforme-se em um de sol com a simples aproximação das lentes. Sendo assim, é possível utilizá-lo em todos os momentos da sua rotina!

Como escolher entre lente solar com grau e óculos com lente de sol removível?

Tanto os óculos de grau e sol 2 em 1, quanto a lente solar com grau são produtos que transformarão a sua rotina. E, para escolher o melhor, basta considerar alguns pontos.

O primeiro deles é lembrar-se que os óculos de grau com lente sobreposta para sol também podem ser utilizados em ambientes fechados. Enquanto isso, os óculos de sol com grau são indicados apenas para ambientes ensolarados ou com exposição aos raios UVA/UVB.

Ainda, os modelos clip on se destacam pela praticidade, uma vez que, sempre que necessário, é possível colocar ou remover as lentes. Dessa forma, você pode alternar entre óculos de grau e óculos de sol de forma fácil e rápida.

Além disso, não há a necessidade de carregar dois pares de óculos diferentes. O melhor é que estão disponíveis em vários modelos estilosos!

Conforto e qualidade visual para os seus dias!

Invista na saúde dos seus olhos com óculos de grau e sol! Se você já tem um modelo preferido, não deixe para depois! Cuide-se com produtos de qualidade e transforme a forma como você enxerga!