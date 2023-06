Vereadora Nega assume Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de Pontal do Paraná

“Nega” destacou que secretaria também é responsável por regularização fundiária e moradia popular

O prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, sancionou a lei, aprovada pela Câmara Municipal, que cria a nova Secretaria de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania.

A nova secretária da pasta é a vereadora Rosiane Rosa “Nega” Borges (MDB), ex-presidente da Câmara. Ela é natural de Ivaiporã-PR, moradora há muitos anos do balneário Santa Terezinha, tem 45 anos, com formação em Gestão Pública e Serviço Social, além de ter sido auxiliar de enfermagem no município por vários anos.

Nega conta que está animada com a nova etapa em sua carreira: “Aceitei o convite do prefeito por ser uma secretaria onde faremos a regularização fundiária e as casas populares, uma das metas do governo Rudão Gimenes. Por isso e por ser do mesmo partido e pensar que precisamos agilizar essas duas coisas aceitei e estou super empolgada para que saia do papel, por isso vou me dedicar ao máximo”, disse a secretária.

Com a saída da vereadora, assume a Câmara, o primeiro suplente do MDB, João Carlos Barriga.