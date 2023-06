Guarda Municipal de Matinhos atende dois casos de violência doméstica em um mesmo dia

Foto: Andrea Lima

No último sábado (17), dois casos de violência doméstica mobilizaram equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Matinhos. Na primeira situação, uma mulher solicitou ajuda para central da GCM, pois seu ex companheiro estaria tentando invadir sua residência. A vítima ainda informou que possuía medidas protetivas contra ele. Imediatamente, duas equipes se dirigiram até o endereço, no bairro Riviera. Uma equipe da Polícia Militar também prestou apoio na ocorrência.

De acordo com a GCM, o suspeito ainda desacatou os agentes e acabou sendo preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva e desacato. A vítima também foi encaminhada à Delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

No segundo caso, uma mulher pediu ajuda a um guarda que estava em seu posto de serviço na Prefeitura. A vítima relatou que seu companheiro, que estava sob efeito de álcool, a teria agredido com empurrões, tentando, inclusive, empurrá-la para dentro de um canal.

Publicidade

O agente pediu apoio de uma equipe para central, mas a mulher deixou o local antes da chegada da equipe. Os guardas municipais fizeram um patrulhamento na região, quando foram informados por pessoas que a vítima estava indo em direção ao balneário Caiobá, e que estava sendo perseguida por um homem. A equipe logo avistou os dois próximos ao Centro Comercial Mark. O casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia.

Veículo furtado é recuperado

Na noite do mesmo sábado (17), uma equipe da GCM realizava patrulhamento pela região do bairro Vila Nova, quando foi informada por populares que um veículo se encontrava abandonado na rua Apucarana.

Após realizar consulta da placa do automóvel, constatou-se que o mesmo possuía alerta de furto registrado na cidade de Palhoça/SC. O veículo foi encaminhada pra Delegacia de Polícia Civil para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Com informações da Guarda Civil Municipal de Matinhos