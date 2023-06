Atleta de Paranaguá é vítima de racismo nos Jogos Abertos do Paraná

Foto ilustrativa do time em jogo do dia anterior (sábado, 17) | foto: Nelp

Uma jogadora de vôlei de Paranaguá foi vítima de racismo durante jogo disputado neste domingo (18) em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba.

O caso aconteceu na Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade, na partida dos Jogos Abertos do Paraná (JAPs) entre os times de Colombo e Paranaguá.

A jogadora acionou a Polícia Militar ao perceber que um homem que assistia à competição a chamou de ‘preta’ e imitou um macaco. O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de injúria racial ainda durante a partida de vôlei. O nome da atleta e do acusado de injúria racial não foram divulgados.

O homem deve responder pelo crime de injúria racial, que tem pena equiparada ao crime de racismo, com pena de dois a cinco anos de prisão, sem direito a fiança.

Nos casos em que os atos são cometidos no contexto de atividades esportivas, religiosas ou culturais, a lei prevê também a proibição do autor de frequentar esses locais por três anos.

A Nelp Univolei Paranaguá, time da atleta, divulgou nota de repúdio.

“Manifestamos nosso mais veemente repúdio a qualquer ato racista e toda discriminação que venha ocorrer no ambiente esportivo.

São inadmissíveis os atos criminosos de racismo, injúria racial e seus autores no voleibol, onde prezamos pela competição saudável e pelos valores que o esporte educacional ensina.

A Ética, o jogo limpo, a honestidade, a superação e dedicação, o trabalho em equipe, o respeito às regras e leis.

O esporte é um direito social de todos e a quadra de vôlei sempre será um ambiente democrático onde jogamos, competimos e nos divertimos uns com os outros.

De forma que ao final de cada partida, aprendizado e relacionamentos são construídos e desenvolvidos. É por isso e para isso que jogamos voleibol.”

Em nota, o Governo do Paraná também repudiou o ataque racista na partida de vôlei válida pelos JAPs.

“O Governo do Estado repudia o lamentável episódio de racismo ocorrido no domingo (18), em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), durante partida de voleibol dos Jogos Abertos do Paraná (Jap’s). O Estado se solidariza à vítima e manifesta total condenação a qualquer forma de discriminação racial, seja no âmbito esportivo ou na vida cotidiana.

No domingo, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) agiu prontamente, assim que acionada pela vítima. O homem foi autuado em flagrante por injúria racial. Os policiais encaminharam o denunciado para a Delegacia de Campo Largo. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) instaurou um inquérito policial para investigar o caso. Todas as diligências cabíveis estão sendo realizadas a fim de esclarecer o fato. O homem permanece preso.

A Secretaria de Estado do Esporte ressalta que o objetivo do esporte é unir as pessoas, promover a inclusão e celebrar a diversidade. Os Jogos Abertos têm como foco criar um cenário em que todos os cidadãos possam participar e desfrutar plenamente das atividades esportivas. A discriminação racial não tem lugar no estado do Paraná.”