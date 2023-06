“Mostra de Artes” leva teatro e música a escolas públicas de Paranaguá

2ª edição da CRIA – Mostra de Arte traz artistas de diversos estados brasileiros, homenageando a riqueza da cultura nacional.

Desde o dia 15 e até o dia 29 de junho acontece a 2a edição da “CRIA – Mostra de Artes”, uma iniciativa da produtora Viravolta Cultural, que desenvolve trabalhos artísticos e projetos culturais aliados a uma busca pelo fortalecimento da cultura brasileira e pela formação de público. Apoiado via lei de incentivo fiscal pela TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, o projeto irá levar espetáculos de teatro e música gratuitamente à comunidade escolar do município.

Após alguns anos de hiato por conta da pandemia da Covid-19, o evento chega à segunda edição repleto de atrações, que serão apresentadas em escolas públicas selecionadas pela Secretaria de Educação da Prefeitura de Paranaguá. A seleção priorizou instituições com auditório, para melhor apreciação dos espetáculos por parte dos alunos.

Segundo Ligia Ferreira, coordenadora geral da CRIA, um dos objetivos do projeto é levar para dentro das escolas espetáculos profissionais, apostando na potencialidade desses lugares para a transformação social, além de colaborar com o vocabulário cultural de quem lá está.

“A CRIA – Mostra de Artes tem compromisso com a diversidade da cultura brasileira. Acreditamos que proporcionar para as crianças o contato com diferentes expressões artísticas, de grupos profissionais de diversas regiões do Brasil, contribui positivamente para uma vivência cultural rica e plena”, acrescenta Flávio Araújo, produtor executivo da mostra.

“Aportes como os feitos pela TCP em projetos como o CRIA – Mostra de Artes contribuem com uma ampla cadeia que envolve diferentes agentes da sociedade: os beneficiários diretos dos produtos culturais – aqueles que recebem as apresentações, os artistas, produtores culturais, e demais prestadores de serviço necessários à plena execução do projeto, além de contribuírem efetivamente com a geração de renda e movimento da economia regional”, acredita Ligia. Na última edição, ocorrida entre os anos de 2018 e 2019, a CRIA realizou 32 apresentações artísticas para um público de mais de 6 mil espectadores.

Projetos sociais e culturais – Esta é uma das mais de 40 ações apoiadas pela TCP via leis de incentivo fiscal. Desde 2007, a empresa tem como prática destinar parte dos seus impostos para aportes em projetos sociais e culturais. A gerente de marketing e assuntos administrativos, Patricia Cobra, destaca a importância do aporte a iniciativas culturais na cidade. “A TCP busca por projetos que estimulem o desenvolvimento local e o crescimento cultural de Paranaguá. Um dos objetivos é apoiar projetos que beneficiem a comunidade e fortaleçam a cultura, como é o caso do CRIA”.

2a edição da CRIA – Mostra de Artes

A Flor do Mamulengo

Data, horários e local: 22 de junho, às 10h e às 14h, Escola Aníbal Ribeiro.

Grupo: Mamulengo Água de Cacimba, de Olinda-PE.

Rapunzel, uma História pra mais de Metro

Data, horários e local: 23 de junho, às 10h e às 14h, Escola Costa e Silva.

Grupo: Cia. BURUCUTU, de Itanhaém-SP.

O Romance do Vaqueiro Benedito

Data, horários e local: Dia 29 de junho, às 10h e às 14h, Escola Rosiclair Silva.

Grupo: Mamulengo Presepada, de Brasília-DF.