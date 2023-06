Teatro faz crianças refletirem sobre mudanças climáticas

As apresentações da peça “Mudanças climáticas” buscam despertar a urgência pela preservação do meio ambiente em 6 mil alunos

Em comemoração ao mês do Meio Ambiente, a concessionária do serviço de água e esgoto de Paranaguá patrocina o grupo Teatro Sustentável para realização de 10 apresentações da peça “Mudanças climáticas”, que beneficiará diretamente 6 mil alunos da rede pública de ensino.

Com início nesta segunda-feira (19), o espetáculo busca conscientizar o público, por meio da arte contemporânea e o encanto do teatro mambembe, sobre o impacto das mudanças climáticas e a importância da preservação da natureza.

“A peça ‘Mudanças Climáticas’ vem ao encontro ao mês do Meio Ambiente e reforça a importância de que o ser humano precisa cuidar do meio e que as mudanças ocorridas no clima atualmente são decorrência das ações dos homens. Além de estimular os estudantes ao gosto do teatro e das artes”, explica Christiane Deucher, idealizadora do Grupo Teatro Sustentável.

A peça segue em julho com apresentações em Paranaguá, encerrando em agosto em Cuiabá (MT).

Sinopse da peça

A aventura de “Mudanças climáticas” começa quando dois aventureiros recebem uma mensagem urgente da ursa Rosa, que mora na região Ártica. A carta é um pedido de socorro: o aumento da temperatura está derretendo o gelo e o nível dos mares só aumenta ano a ano.

Desesperada, ela perderá a sua casa e precisará procurar outro lugar para morar. “Só nos dois primeiros meses deste ano 536 mil hectares foram perdidos para o fogo. As queimadas influenciam todo o Planeta e precisamos conscientizar as próximas gerações!”, conta Christiane.

Durante a peça os dois cientistas mostram, de forma lúdica e divertida, as transformações que o clima da Terra tem sofrido e o que pode acontecer caso algo não seja feito.

A performance cativa e transmite entretenimento que vai além de uma mera história contada. Todos os presentes poderão assimilar o que cada um pode fazer para reduzir os danos, além de conhecer mais sobre as regiões polares da Terra. Serão abordados também, na prática, como utilizar de forma responsável os recursos naturais, como a importância da água, e técnicas de reciclagem conteúdo alinhado a estratégia do Dia Mundial do Meio Ambiente da Iguá – Resíduos e da PNUMA “soluções para a poluição plástica”…

Confira a programação completa:

Data: 19/06

Horários: 10h30 e 13h45

Local: Escola Francisca

Endereço: Rua das Araras/ Jr. Esperança

Data: 19/06

Horário: 16h

Local: Escola Hugo

Endereço: Rua Frei José Thomaz/Porto dos Padres

Data: 20/06

Horário: 8h

Local: Escola Hugo

Endereço: Rua Frei José Thomaz/Porto dos Padres

Data: 20/06

Horário: 13h45

Local: Escola Maria José

Endereço: Rua Claudionor Nascimento/Santa Rosa

Data: 21/06

Horários: 10h30, 13h45 e 16h

Local: Joaquim Tramujas

Endereço: Av. Belmiro Sebastião Marques/Porto Seguro

Data: 22/06

Horários: 10h e 13h45

Local: Escola Iracema santos

Endereço: Rua Sete de Setembro, s/n

Sobre o Teatro Sustentável

O projeto tem em seu cerne a concepção de ter a Arte do Teatro desempenhando o seu real papel na vida e na formação do ser humano, pois através dela nos tornamos mais sensíveis ao mundo e capazes de entender nossas próprias reações.

O Teatro Sustentável acredita que a arte e a cultura têm fundamental importância para a formação intelectual e social das crianças e jovens, pois proporciona a diversão, reflexão e troca de experiências entre os envolvidos. O projeto tem em seu método o foco na integração que permite relacionar o cotidiano da criança e do jovem com o seu entorno. Nesse sentido, as crianças e jovens terão atividades em que se desenvolverá a criatividade de maneira participativa e dinâmica durante as apresentações.

O método contribui para a ampliação do horizonte cultural, favorecendo o contato com personagens imaginários, dramaturgia, música, poesias, artes plásticas etc., ampliando o interesse pelo teatro e seus aspectos estéticos, emocionais, intelectuais e sociais. As peças e temas tratados, ajudam a desenvolver no público infantil e juvenil o hábito pelo teatro, deflagrando um movimento de cultura e criatividade em forma de lazer, além de estimular na criança a imaginação, seja para o teatro, para a literatura ou para o fazer da cultura em geral, e assim, é alcançada a formação de público, de um público que hoje são crianças que vão se inspirar, se apaixonar e consumir cultura para o resto de suas vidas, passando isso de geração em geração, e o grande diferencial de nosso projeto é que falamos com as crianças na mesma língua delas, e por isso, conseguimos alcançar estes objetivos propostos. (Divulgação)