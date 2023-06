Pontal do Paraná promove o 3º Festival de Gastronomia Caiçara

A edição deste ano acontecerá durante o mês de julho. As inscrições para os estabelecimentos que desejam participar estão abertas até o dia 30 de junho.

Foto: Divulgação

A tradicional culinária caiçara será celebrada, de 1º a 30 de julho, na terceira edição do Festival de Gastronomia Caiçara de Pontal do Paraná. O evento vai exaltar a cambira, iguaria que tem data comemorativa no município, o dia 18 de julho.

Para degustar a cambira tradicional e outras delícias típicas, o público poderá escolher entre os restaurantes inscritos. As inscrições para os estabelecimentos que desejam participar estão abertas até o dia 30 de junho. Confira no final do texto como acessar a lista de participantes e como fazer inscrição.

O festival é uma grande oportunidade para o turista conhecer a diversidade da culinária caiçara. Além do resgate cultural das tradições do litoral paranaense, o evento tem como objetivo movimentar a economia de Pontal fora da alta temporada.

Valorização da pesca artesanal – O Paraná tem registradas 60 comunidades de pescadores e cerca de quatro mil famílias que vivem da pesca artesanal. Patrimônio Cultural Imaterial de Pontal do Paraná, a pesca artesanal da tainha reúne todos os anos os caiçaras para a prática ancestral.

Publicidade

Cambira, a grande estrela – Patrimônio da cozinha brasileira, a cambira é originalmente preparada com peixe seco e defumado, acompanhada da banana e pirão. Há mais de 300 anos, os portugueses introduziram o sal na região, que passou a ser utilizado na conservação do peixe – especialmente da tainha que é abundante no litoral do Paraná.

O nome cambira remete ao cipó muito presente no litoral, conhecido por sua flor de cor roxa, que era a base do varal usado para a defumação. Uma vez seco, o peixe vai para a panela de barro com água e especiarias (tomate, pimentão, coentro, pimenta e bananas), e vira um caldo grosso. O prato é servido com pirão, salada e arroz.

O Festival de Gastronomia Caiçara é realizado pela Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná com apoio da Adetur Litoral, Governo do Estado, Sebrae e Comtur (Conselho Municipal de Turismo).

Festival de Gastronomia Caiçara

Data: 1º a 30 de julho de 2023

Período de Inscrições Festival de Gastronomia Caiçara: até 30 de junho

A relação dos estabelecimentos que participam e os pratos estarão disponíveis no site https://gastronomiacaicara.com.br. No mesmo endereço, os interessados em participar encontram regulamento e link para inscrição e outras informações.