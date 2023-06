Morador de Guaratuba vai a Curitiba fazer cirurgia e furta um carro

Fotos: GMA

Um morador de Guaratuba foi até Curitiba para realizar uma cirurgia e, mesmo com uma bolsa de colostomia, acabou furtando um carro em Araucária, na tarde desta terça-feira (20).

Segundo a Guarda Municipal de Araucária (GMA), o furto do automóvel Audi A4 aconteceu às 13h40, próximo a um hipermercado na Rodovia do Xisto (BR 476). Cerca de 15 minutos depois, uma equipe do Pelotão de Motos avistou o veículo parado em um posto de combustíveis na avenida Das Araucárias.

Antes de chegarem perto, o motorista fugiu. Frentistas informaram que o condutor saiu correndo ao ver a viatura passar. Os policiais realizaram rondas nas proximidades e conseguiram encontrá-lo. Segundo a GM, ele confessou o crime e relatou que foi à Capital para a cirurgia.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

* Bolsa de colostomia é anexada à parede do abdômen, onde há uma abertura (ostomia) que conecta o intestino ao lado exterior do corpo, formando uma saída para fezes e os gases de uma pessoa que passou por cirurgia.

Fonte e fotos: Divulgação GMA / GM Matiak