Passeio ciclístico abre Festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Guaratuba

A festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Guaratuba, começa neste sábado (24), com um passeio ciclístico com saída da igreja, no Brejatuba. As festividades na igreja, com serviços de bar e cozinha, acontecem à noite, após a missa das 19h.

No domingo (25), tem carreata pela cidade, com saída e retorno na igreja, a partir das 8h30, a missa inicia às 10h, e o almoço terá o tradicional churrasco de igreja. O evento continua durante a tarde com o festival de prêmios.

Na segunda-feira (26), às 18h, acontece a procissão luminosa, seguida de uma missa, às 19h, e os serviços de bar e cozinha.

A festa encerra na terça-feira (27), com uma missa solene, a partir das 19h, com a participação do bispo da Diocese, dom Edmar Peron.