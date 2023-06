IFPR abre inscrições na terça-feira com 320 vagas em Paranaguá

Cartaz do Processo Seletivo IFPR 2023-2024: pela primeira vez, os modelos da campanha de divulgação são estudantes matriculados no IFPR

As inscrições para os cursos de graduação e para os cursos técnicos de nível médio do IFPR terão início na próxima terça-feira (27) e encerram no dia 10 de agosto.

No total, são 6.915 vagas em 181 cursos presenciais nos 28 câmpus do instituto.

Todos os cursos do IFPR são gratuitos – o Instituto não cobra qualquer tipo de mensalidade.

A taxa de inscrição é de R$ 50 para os cursos técnicos e de R$ 80 para os de graduação. Estudantes que comprovarem não ter condições de pagar esta taxa podem solicitar a isenção até o dia 12 de julho.

A aplicação das provas será em uma única fase no dia 8 de outubro

No ato da inscrição, o candidato poderá optar por concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência ou às destinadas à política de inclusão adotada pelo IFPR – neste processo seletivo, como ocorreu em anos anteriores, 80% das vagas de todos os cursos e turmas são destinadas à inclusão social.

O Campus Paranaguá oferece 160 vagas para cursos técnicos integrados. Ou seja, para quem tenha concluído o Ensino Fundamental. Nesta forma, o estudante vai cursar o Ensino Médio e o Curso Técnico ao mesmo tempo.

Os cursos são: Técnico em Informática, Técnico em Mecânica, Técnico em Meio Ambiente e Técnico em Produção Cultural. Todos têm duração de 4 anos

Também há 160 vagas para nível superior, com duração entre 2 anos e meio e 4 anos: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Licenciatura em Ciências Sociais, Licenciatura em Física e Gestão Ambiental.

