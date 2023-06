Pontal do Paraná realiza Circuito Caiçara neste domingo

O Circuito Caiçara, uma caminhada de 10km na praia e por uma trilha, acontece neste domingo (25), em Pontal do Paraná.

A saída é na praia do balneário Pontal do Sul, no horário em que ocorre a “puxada de rede” da tainha.

Durante esse trajeto, os caminhantes interagem com os ecossistemas de praia e restinga, além de desfrutarem, em grande parte do percurso, da vista privilegiada para a Ilha do Mel.

QUANDO E ONDE?

25/06 – Concentração às 7h – Saída das 8h às 10h – Encerramento por volta das 13h.

Local: Canto das Pedras – Balneário Pontal do Sul.

Faça sua inscrição pelo link:

www.ecobboking.com.br/…

Informações:

(41) 93500 7978 – (41) 3455 96 31

[email protected]

Haverá ambulância e banheiro disponíveis.