Frota escolar de Matinhos recebe reforço de novos ônibus

Mais ônibus passam a integrar a frota do transporte escolar em Matinhos. Os sete veículos deste primeiro lote já começaram a rodar nesta sexta-feira (23). Antes, eles foram apresentados na rotatória da avenida Curitiba, com a presença do prefeito Zé da Ecler e do secretário de Educação, Mário Braga.

Todos os veículos contam com acessibilidade para alunos cadeirantes. O prefeito Zé da Ecler reforçou a atenção que a gestão dá para a educação em Matinhos. Segundo ele, parte desse esforço é no sentido de proporcionar condições para que os alunos possam ir às aulas.

O chefe da pasta de Educação informou que atualmente o município faz 22 linhas de transporte escolar. São atendidos mais de 3 mil alunos da rede estadual, mais de mil alunos do município e mais de 200 alunos do transporte universitário. Mário Braga ainda lembrou que a linha escolar roda entre 1100 e 1200 km por dia. Também de acordo com ele, novos lotes com mais ônibus estarão nas ruas em breve.

Todos os ônibus foram inspecionados pelo responsável pela frota escolar no município, Valdicionei Marques. Segundo ele, os veículos possuem todas as condições para o transporte de alunos.

Ainda estiveram na apresentação da frota a primeira-dama Regina Viana; o chefe de Gabinete, Carlos Valderi; e o secretário de Controle Interno; Alexandre Martins, além de diretores e servidores da pasta de Educação.

Fonte: Departamento de Comunicação da Prefeitura de Matinhos