Matinhenses em tratamento médico ganham casa de apoio em Curitiba

Aconteceu nesta quinta-feira (22) a inauguração da Casa de Apoio Amor à Vida, espaço reservado para pacientes de Matinhos que vão fazer tratamento médico na capital.

A solenidade contou com a presença do prefeito Zé da Ecler, da primeira-dama Regina Viana, e do secretário da Saúde, Aldemir Zwetsch Júnior, além de representantes do Legislativo, secretários, diretores de pasta e servidores.

A Casa de Apoio tem 750m² de área total e fica localizada na avenida Prefeito Omar Sabbag, n.º 947, no bairro Jardim Botânico. Com o espaço, os pacientes terão maior dignidade nas idas para tratamento médico em Curitiba. Lá, eles poderão tomar banho, descansar, comer e, se necessário, pernoitar. Além disso, o transporte com motorista vai estar disponível para levar os pacientes para as consultas.

O contrato de locação foi assinado em fevereiro pelo prefeito Zé da Ecler. O aluguel da casa será custeado com o saldo do aumento de seu salário, conforme aprovado na Câmara Municipal – para viabilizar o aumento dos ganhos de médicos do município. O prefeito Zé da Ecler reforçou que assim, cumpre com a sua promessa de devolver esse dinheiro em prol do município.

Ele também destacou que o apoio dos vereadores foi essencial para que o projeto de uma casa de apoio em Curitiba se concretizasse. Zé da Ecler agradeceu a todos os vereadores presentes: o presidente da Câmara, Nando (Pode), Elton Lima (Pode), Lucas Pesco (Pode), Rodrigo Gregório (Pode), Márcio do Seda (PL), Gérson Júnior (PL), Jair Pescador (PL), Almir Leite (Pros) e Leléu (UB).

