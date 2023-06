Aposta de Guaratuba leva R$ 27 milhões na Quina de São João

Oito apostas acertam Quina de São João cujo prêmio principal era de R$ 216.787.644, 54, o maior da história do sorteio.

Cada uma delas leva um prêmio de R$ 27.098.455,57. Os números sorteados foram 12-13-45-47-70.

Publicidade

As oito apostas vencedoras são das seguintes cidades: Guaratuba (PR), Itabuna (BA), São Mateus do Maranhão (MA), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Anápolis (GO), Itaobim (MG) e Jaú (SP). Nas cinco primeiras, os jogos vencedores são bolões; nas três últimas, apostas simples.

A aposta vencedora de Guaratuba foi feita na lotérica Maré da Sorte. Foi um bolão de 8 números e 19 cotas.

2.567 apostas fizeram quatro acertos e levam R$ 7.431,19. Houve 194;275 jogos vencedores com três números, com prêmio de R$ 93,51 para cada um. 4.960.265 apostas com dois acertos ganham R$ 3,66 cada.

O próximo concurso será realizado na segunda, com prêmio previsto de R$ 800 mil.

Fontes: UOL / Caixa Econômica Federaç