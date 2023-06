Carro cai em buraco aberto na obra de ponte em Guaratuba

Foto: Portal da Cidade Guaratuba

Um motorista acabou caindo em um buraco aberto na obra da ponte sobre o rio dos Paus, no bairro Piçarras, em Guaratuba.

Publicidade

A construção da pequena ponte foi anunciada em dezembro e teve os recursos liberados pelo Governo do Estado no final de janeiro. Segundo o governo, a ponte vai custar R$ 453 mil, R$ 300 mil do Estado e R$ 153 mil do Município.

Na madrugada deste sábado (24), o condutor de um Nissan Versa não viu um buraco feito na rua Mandaguari e caiu no local. O veículo foi encontrado de manhã por moradores.

Segundo o Portal da Cidade Guaratuba, moradores da região contam que acidentes do tipo acontecem com frequência no local e pedem melhorias na sinalização da obra.