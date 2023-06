PCPR, PF e Receita Federal apreendem 83,5 quilos de cocaína em Paranaguá

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a Polícia Federal (PF) e a Receita Federal culminou na apreensão de 83,5 quilos de cocaína no Porto de Paranaguá. A cocaína estava carregada com breu (colofónia), um subproduto da resina utilizado na fabricação de tintas e adesivos. A ação contou com o apoio de cães da PCPR.

De acordo com as informações, a carga seguiria para Portugal. A troca de informações entre os órgãos permitiu a localização e apreensão da carga. A confirmação da presença da droga no contêiner foi feita com a utilização do escanner da Receita Federal e depois pela conferência física pelos servidores. O método utilizado pelos traficantes foi o rip-on / rip-off, no qual a droga é inserida no contêiner sem o conhecimento do exportador. Os traficantes inseriram localizadores nos tabletes para localizar a carga no porto de destino.

As informações colhidas durante a operação irão subsidiar investigações para a localização de outros integrantes da quadrilha e para o reforço da segurança na área aduaneira, buscando impedir futuras ações.