Unespar Paranaguá mantém há 10 anos um projeto de Educação Especial Inclusiva

O Campus da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) desenvolve há 10 anos o programa “Educação Especial Inclusiva: Conhecer e Viver a Diversidade”, que busca o reconhecimento da diversidade como princípio para a educação de pessoas com deficiência.

O programa de pesquisa e extensão é coordenado pela professora Roseneide M. B. Cirino, e foi regularizado em 2013. A partir dele institucionalizou-se o Núcleo de Educação Especial Inclusiva (NESPI), vinculado ao Centro de Educação em Direitos Humanos (CEDH), da Unespar.

Os públicos atendidos são os diversos grupos de municípios de todo o litoral paranaense, entre eles, estudantes do ensino médio e professores da educação básica, além da comunidade acadêmica, que participam na elaboração das ações junto à comunidade. O programa também busca implementar práticas afirmativas de inclusão no ensino superior e nas comunidades litorâneas.

Para funcionar na prática, o projeto se desenvolve com a constituição de grupos de pesquisa em encontros mensais, virtuais e/ou presenciais, que envolvem acadêmicos de graduação e pós-graduação stricto sensu, docentes e servidores da Unespar e a comunidade, além de oficinas, cursos, palestras e outras ações extensionistas.

Roseneide Cirino revela que o marco histórico acerca da deficiência apresenta um amplo contexto de exclusão social das pessoas com deficiência. “Ao tomar a deficiência como sinônimo de incapacidade, a sociedade e, obviamente, as instituições educacionais negam o fato de que as limitações da pessoa com deficiência se assemelham às limitações que qualquer ser humano possa apresentar, portanto, a presença de determinadas limitações não pode se constituir em obstáculos para o acesso ao ensino em todos os níveis e modalidades”, defende a professora.

Entre as diversas metas alcançadas, Roseneide cita o processo de inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais, tendo em vista seu ingresso, acesso e permanência do estudante com necessidade educacional especial na Unespar Paranaguá. A ideia é contribuir para a tomada de decisões nos vários níveis da instituição até propor soluções para a eliminação de barreiras arquitetônicas, pedagógicas e de comunicação.

Cirino ainda destaca como metas organizar cursos, eventos, encontros e seminários temáticos acerca da educação especial e inclusiva, organizar palestras à comunidade acadêmica sobre a deficiência (histórico, mitos e estereótipos) e atitudes inclusivas.

Entre os cursos ofertados estão Transtorno do Espectro Autista (TEA), Libras para os setores da Saúde/Assistência Social/ Polícia Militar, SAMU e comunidade em geral, além de avaliação diferenciada, áreas das deficiências, transtornos específicos (dislexia e outros), direitos humanos, dentre as diversas pautas desenvolvidas a cada ano. As ações, explica a coordenadora, atendem demandas conforme vão sendo apresentadas.

Anualmente, a coordenação divulga a programação dos cursos e eventos relacionados aos projetos e a forma de participação, na página do campus de Paranaguá: https://paranagua.unespar.edu.br/

