Cattalini e Senai lançam Curso de Mecatrônica com moderno laboratório

Fotos: Divulgação

A empresa Cattalini Terminais Marítimos e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) – Unidade Paranaguá inauguraram o primeiro laboratório de mecatrônica do Paraná, construído a partir de uma parceria inédita firmada entre a instituição de ensino e uma empresa privada. As novas instalações marcam o lançamento do Curso de Mecatrônica.

Segundo Fábio Martins Jorge, controller da Cattalini, a abertura do curso Técnico em Mecatrônica nasceu de um projeto desenhado há vários anos e que buscar oferecer à comunidade uma formação técnica sólida, como a que é oferecida pelo Senai.

“Essa parceria teve início com a criação do Prêmio Cattalini que oferece bolsas de estudos integrais aos melhores alunos do Colégio Estadual Bento Munhoz da Rocha Neto. Até o momento cerca de 30 alunos já foram beneficiados com o Prêmio. A abertura do curso Técnico em Mecatrônica dá continuidade ao nosso projeto de promover a qualificação da nossa comunidade e oportunidade para que ingressem no mercado de trabalho”, declarou.

O laboratório conta com equipamentos de alta tecnologia e atenderá os alunos do recém-criado curso Técnico em Mecatrônica, também oferecido por meio dessa parceria.

Para o vice-prefeito de Paranaguá, José Carlos Borba, os estudantes devem aproveitar ao máximo a oportunidade que está sendo oferecida. “A Cattalini é exemplo para as demais empresas e um orgulho para a nossa cidade. Gostaríamos que outros fizessem o mesmo e abraçassem de forma voluntária uma causa que seja importante para a população”, comentou.

Qualificação

Publicidade

As novas instalações servirão para apoiar as atividades práticas do curso Técnico em Mecatrônica e serão igualmente utilizadas pelos alunos dos cursos Técnico em Eletromecânica e em Eletrotécnica.

“A Cattalini é uma grande parceira do Sistema Fiep na educação e a criação da Sala Cattalini viabilizou o curso Técnico em Mecatrônica na unidade de Paranaguá, trazendo para os alunos as tecnologias existentes hoje na indústria. O laboratório beneficia não somente os alunos da Mecatrônica, mas também os alunos dos cursos de Eletrotécnica e Eletromecânica, complementando o aprendizado teórico e contribuindo para o desenvolvimento profissional dos alunos”, salientou Fernanda Chianca, coordenadora de Educação do Senai.

O laboratório é equipado com máquinas e aparelhos importantes para as aulas, como: equipamentos de instrumentação industrial (sensores e transmissores), central de alarme de incêndio, detector de fumaça, sinalizador audiovisual, nobreaks, transmissores de pressão, controlador lógico programável, sistema de energia fotovoltaica, painel de geração de energia solar, entre outros.

“Buscamos aproximar os alunos das tecnologias existentes atualmente na indústria e essas práticas serão importantes para alcançarmos esse objetivo. Quando fomos procurados pela Cattalini, interessada em investir na criação de um curso novo e de um laboratório, vimos o quanto é ela é uma empresa comprometida com a educação e com o desenvolvimento da nossa comunidade. Esse foi um sonho construído em conjunto e que hoje vemos tornar-se realidade”, destacou Stephanie Freires Bastos, gerente de Educação Profissional do Senai.

Mercado de trabalho

Segundo Samanta Daitschman Ozogovski​, gerente de TI da Cattalini, a proposta da criação do curso em parceria com o Senai nasceu de uma necessidade existente no mercado de trabalho.

“O curso traz um grande benefício para a as empresas de Paranaguá, provendo o mercado com mão de obra capacitada para atuar em automação e manutenção, proporcionando otimização, segurança e integração de sistemas indústrias. O laboratório é fundamental para que os alunos consigam assimilar os conteúdos teóricos e assim estarem melhor preparados para atuar com segurança nas empresas”, avaliou a gerente de TI.

O curso Técnico em Mecatrônica, recentemente criado, será formado por alunos do Colégio Estadual Bento Munhoz da Rocha Neto, também por filhos dos colaboradores da Cattalini e moradores da comunidade.

“Ficamos muito felizes em, mais uma vez, podermos contar com o apoio e a parceria com a Cattalini, uma empresa que cumpre o seu papel social na cidade de Paranaguá, apoiando projetos sérios e que beneficiam diretamente os alunos do nosso Colégio e das demais escolas apadrinhadas pela empresa”, frisou Everton Vieira Borges, diretor do Colégio Estadual Bento Munhoz da Rocha Neto.