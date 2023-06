1ª TRANSpirar: Corrida pela Diversidade é neste sábado

Com apoio das prefeituras e empresários de Matinhos e de Pontal do Paraná, evento da UFPR Litoral defende a saúde e combate o preconceito.

E acontece neste sábado, dia 1º de julho, em Matinhos, um dos eventos esportivos mais esperados do Litoral: a “1ª TRANSpirar: Corrida pela Diversidade”. O nome Trans é de transexual. A ideia é combater o preconceito, a transfobia e a LGBTfobia.

A corrida será na praia e está sendo organizada por estudantes do curso de Educação Física, com apoio de estudantes de outros cursos, das prefeituras de Matinhos e de Pontal do Paraná, das AMPECs (Associações das Micro e Pequenas Empresas) das duas cidades e da Bratti Run Brasil, organizadora de corridas.

A prova tem corrida de 5 km ou uma caminhada de 2,5 km, percorrendo a orla da Praia Brava de Caiobá, com largada e chegada na UFPR Litoral, na Rua Jaguariaíva, 512, em Caiobá.

O I TRANSpirar tem por objetivo mobilizar as pessoas quanto à importância da corrida de rua para a saúde e o bem-estar, bem como estimular o respeito à diversidade de gênero e combater o preconceito.

O público-alvo é toda a comunidade do Litoral e de outras regiões. As inscrições devem ser feitas no neste formulário: https://docs.google.com/…/1FAIpQLScQiTKjsnIjlE…/viewform