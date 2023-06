Litoral recebe Jogos de Inverno e Jogos Indígenas em julho

Neste mês de julho, o Litoral inteiro recebe os Jogos de Aventura e Natureza – Festival de Inverno. As provas acontecem em Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná.

O circuito de eventos é organizado pela Secretaria de Estado do Esporte e conta com o apoio das federações esportivas de cada modalidade e das prefeituras. Para a região litorânea, os jogos representam também um incentivo econômico, através do turismo.

Serão dezenas de modalidades, como basquete 3×3, beach soccer, caiaque polo, canoagem slalom, corrida de aventura, futebol americano, surfe, pesca esportiva, vôlei de praia, skate e punhobol.

A programação traz várias novidades como o teqball, o popular futmesa; o X1, um jogo de futebol com apenas um jogador de linha e um goleiro em cada time; natação em águas abertas; polo aquático; trail run; e esportes à motor.

Publicidade

2ª etapa dos Jogos Indígenas

Como parte dos JAN, Paranaguá vai receber a 2ª etapa dos Jogos Indígenas do Paraná. O evento acontece no Aeroparque, nos dias 7, 8 e 9 de julho. Aproximadamente 400 indígenas participarão de uma das 10 modalidades.

Os jogos incluem corridas de tora, arremesso de pedra, arremesso de lança, zarabatana, arco e flecha, luta corporal e cabo de guerra. Também tem futebol. A 1ª edição foi em Londrina e depois de Paranaguá haverá mais 3 etapas.

Festival das Famílias

Paranaguá também recebe o Festival das Famílias. O objetivo destes jogos é atender crianças, jovens, adultos, idosos e o paradesporto. Será nos dias 8 e 9 de julho.

Serão ofertadas oficinas como Rugby, Flag Football, Skate, Teqball, Patinação, Beach Tennis, entre outras. Gincanas como “qual seu talento”, “desafio TikTok”, “pet mais lindo”, torneios relâmpagos, jogos de mesa (batalha naval, cara a cara, jogo da velha, pega vareta e uno) e competição indígena, além de atividades de palco como zumba, axé, sertanejo, kangoo jump, Treino Intervalado de Alta Intensidade (HIIT) e shows de bandas locais também marcam presença.