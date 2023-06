Fechamento de ruas em Guaratuba para instalação da estrutura da Festa do Divino

Nesta terça e quarta (27 e 28) a avenida 29 de Abril no trecho entre a avenida Vieira dos Santos e a travessa Maria Bastos, no Centro de Guaratuba, está temporariamente fechada para o início da montagem das estruturas da Festa do Divino 2023.

Durante o período de instalação, a travessa Maria Bastos, na Praça Central, terá seu sentido invertido. A Secretaria Municipal da Segurança Pública e Trânsito prestará orientação ao trânsito no local. As informações são da Prefeitura Municipal.