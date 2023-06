Assembleia Itinerante tem sessão no Litoral na próxima quarta-feira (5)

O Litoral é a próxima parada da Assembleia Itinerante, projeto criado pela Mesa Executiva da Assembleia Legislativa do Paraná para rodar os principais municípios do interior levando o trabalho do Poder Legislativo para perto da população.

A edição será realizada em Paranaguá, durante a 11ª Festa Nacional da Tainha, no próximo dia 5 (quarta-feira), a partir das 17h30. Durante a sessão especial, os deputados estaduais irão ouvir os anseios e reivindicações da população, de entidades de classe e de membros da sociedade civil organizada dos sete municípios do Litoral. Durante as atividades, um documento com as demandas da região será recebido pelos parlamentares.

A proposta foi criada para rodar os principais municípios do interior do Paraná levando o trabalho do Legislativo aos grandes eventos populares do Estado. A iniciativa faz parte das medidas de transparência implantadas pela Assembleia e tem o objetivo de aproximar ainda mais a sociedade das ações dos parlamentares.

No espaço especial voltado para o trabalho da Assembleia, os deputados atendem prefeitos, vereadores, lideranças, empresários, representantes do setor produtivo e a população. Em todas as edições da Assembleia Itinerante já realizadas, os parlamentares recebem uma série de documentos elaborados por representantes da sociedade civil com as principais demandas.

De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSD), a presença do Poder Legislativo no interior mostra mais uma vez a importância da interação com a sociedade civil organizada. “Agora estaremos em Paranaguá, no dia 5 de julho. Trabalhamos de uma forma democrática, com abertura total e a participação das lideranças, das entidades, da sociedade organizada. É algo que realmente mexe com as estruturas dos municípios e da região”, afirmou.

O primeiro-secretário da Assembleia, deputado Alexandre Curi (PSD), reforçou a necessidade do Poder Legislativo discutir as necessidades da população no local aonde elas vivem. “Dessa vez estaremos em Paranaguá reunindo prefeitos, lideranças políticas, vereadores e entidades do Litoral. Vamos estar dentro da tradicional da Festa da Tainha cumprindo o objetivo que é levar a Assembleia para próximo da população. Lá, vamos discutir obras importantes para o Litoral do Estado. Queremos que todos participem com suas sugestões”, pontuou.

A segunda-secretária da Assembleia, deputada Maria Victoria (PP), lembrou que o Legislativo continua no Litoral o trabalho já desenvolvido em outros municípios. “A Assembleia estará presente em Paranaguá como já estivemos em Londrina e Maringá. Estaremos escutando a população e ouvindo as demandas mais de perto daqueles que representamos. É o caso dos paranaenses também do Litoral”, explicou.

Interação

Ferramentas desenvolvidas pela Diretoria de Comunicação da Assembleia permitem com que o cidadão interaja diretamente com o Legislativo no decorrer do projeto Assembleia Itinerante. Em Paranaguá, a população poderá preencher um formulário com propostas, iniciativas e demandas de sua região. No local, há também um totem com QRcode que direciona o cidadão para um formulário on-line para deixar sugestões.

Além disso, as pessoas poderão se informar sobre todas as ações desenvolvidas pelo Poder Legislativo. No decorrer da agenda de trabalho, também serão distribuídos informativos sobre as atividades legislativas. Um dos materiais traz detalhes sobre a Mesa Executiva, os deputados e seus partidos. Ilustrado com imagens, o informativo permite conhecer seus representantes. O folheto também traz dados sobre os principais programas e ações da Assembleia Legislativa, como o Parlamento Universitário, a Escola do Legislativo, a Defensoria Pública e a Procuradoria da Mulher. Ainda traz informações sobre o aplicativo Agora é Lei no Paraná.

O material também lembra os recursos economizados pelo conjunto de 54 deputados estaduais e que serão destinados para programas governamentais que beneficiam a população. Serão R$ 200 milhões para pavimentação de ruas em mais de 150 municípios de até sete mil habitantes. Mais R$ 2 milhões serão destinados para o Fundo Estadual dos Direitos da Mulher com o objetivo de promover políticas de proteção às mulheres.

Outro material distribuído durante a Assembleia Itinerante é destinado a jovens e crianças. No formato de revista inspirado na clássica Coquetel, as ações do Legislativo são explicadas de forma leve e descontraída, trazendo passatempos sobre o trabalho da Assembleia e a função dos parlamentares.

Edições anteriores

Em abril, os parlamentares participaram da Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina (ExpoLondrina) levando para o Poder Legislativo uma série de reivindicações, sugestões e propostas para melhorar a vida da população. Os documentos foram assinados por deputados da região, associações comerciais, prefeituras, entidades rurais e de classe. Entre as demandas recebidas estão a destinação de recursos para obras de pavimentação e infraestrutura, a suspensão de medidas que taxam o agronegócio e a intermediação para destinação de recursos para o início, retomada e a conclusão de ações.

Já em Maringá, os deputados participaram da Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá (Expoingá) no mês de maio. Entre as reivindicações estão a destinação de recursos para o custeio de R$ 1,5 milhão por mês para o Hospital da Criança de Maringá; a efetivação do Parque Tecnológico de Maringá; a implantação de um campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) na cidade; a execução do viaduto de Iguatemi; a construção de uma ponte de ligação entre o Paraná e o Mato Grosso do Sul e a consolidação da Região Metropolitana de Maringá.

Serviço:

A Assembleia Legislativa do Paraná recebe a população de Paranaguá durante 11ª Festa Nacional da Tainha (Rua João Régis, Ponta do Caju – em frente à Arena Albertina Salmon) a partir das 17h30.