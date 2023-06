Polícia Ambiental combate pesca predatória e recolhe redes de espera fixa nas praias

O Batalhão de Polícia Ambiental – Força Verde, realizou nesta segunda-feira (26), mais uma ação de combate à pesca predatória no Litoral. Os policiais se concentraram na fiscalização de redes de pesca colocadas próximas às praias de Matinhos e Pontal do Paraná.

É proibida a colocação de rede de espera fixa nas praias. Também é proibida qualquer tipo de rede a menos de meia milha náutica (926 metros) da areia. A prática é proibida para proteger a fauna marinha e garantir a sustentabilidade dos recursos pesqueiros.

No balneário Ipanema, em Pontal do Paraná, foram apreendidas duas redes de espera fixa, com um total de 85 metros de comprimento, que estavam instaladas na área de arrebentação da praia.

As redes foram recolhidas e encaminhadas ao depósito da 1ª Companhia de Polícia Ambiental, no bairro Costeira, em Paranaguá. Não foi possível localizar e identificar os responsáveis pela instalação das redes ilegais.

A fiscalização continua em todo o Litoral, principalmente neste período de pesca da tainha.