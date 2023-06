Litoral do Paraná tem 301.405 habitantes conforme Censo 2022

Litoral do Paraná tem 301.405 habitantes conforme Censo 2022

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgou ontem os primeiros resultados do Censo Demográfico 2022.

O Litoral tem 301.405 – menos do que os 315.144 da prévia divulgada pelo IBGE em dezembro. Houve diferença em todos os municípios, mas principalmente em Paranaguá, com mais de 11 mil habitantes a menos que na prévia.

O resultado, no entanto, mostra que a maioria das cidades confirmou uma população acima das projeções que o IBGE vinha fazendo anualmente desde o censo de 2010. As exceções foram Paranaguá, Antonina e Guaraqueçaba, que tiveram menos do que o previsto.

Quatro das sete cidades também tiveram crescimento acima da média nacional e do Paraná. O maior aumento foi de Pontal do Paraná. Paranaguá cresceu um pouco menos que na média do estado e do pais e Antonina e Guaraqueçaba e ainda tiveram redução populacional.

Outro dado curioso em relação ao Litoral do Paraná se refere ao ranking de municípios do Brasil com maiores percentuais de crescimento em domicílios de uso ocasional.

Pontal do Paraná teve um crescimento em imóveis de uso ocasional de 61,3%, atingindo o 9º lugar no ranking. Em Matinhos, o aumento foi de 61,1% e a cidade ficou em 10º no ranking nacional.

Resultados do Censo 2022

Paranaguá: 145.829 (+3,8%)

Guaratuba: 42.062 (+31,1%)

Matinhos: 39.259 (+33,4%)

Pontal do Paraná: 30.425 (+45,4%)

Morretes: 18.309 (+16,5%)

Antonina: 18.091 (–4,4%)

Guaraqueçaba: 7.430 (–5,9%)

Brasil teve menor crescimento do que o esperado

O Censo 2022 mostra que a população do Brasil atingiu 203.062.512 pessoas, com aumento de 12,3 milhões desde a última coleta, feita para o Censo 2010. Também menos do que a estimativa.

A diferença populacional, de 6,5% em 10 anos, significa que o crescimento médio da população nos últimos anos foi de 0,52%, o menor registrado no país desde 1872, quando foi realizado o primeiro censo do país.

Paraná cresceu mais que a média nacional

A população do Paraná chegou a 11.443.208 pessoas. Em comparação com o Censo 2010, o Paraná cresceu acima da média nacional, chegando a 9,6% em moradores, e se tornou o estado mais populoso da Região Sul.

O Rio Grande do Sul atingiu 10.880.506 habitantes, e Santa Catarina chegou a 7.609.601 pessoas.

Nacionalmente, o Paraná é o quinto estado mais populoso, abaixo de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Em valores anualizados, a taxa de crescimento do Paraná ficou em 0,76% ao ano desde 2010.