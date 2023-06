Cantto das Pedras L.V LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ: 09.184.358/0001-96, torna público que irá requerer ao Instituto Água e Terra – IAT a Licença Ambiental Simplificada de Regularização – LASR para a instalação de flutuante removível no endereço Avenida Canal da Draga, s/n Balneário de Pontal do Sul, município de Pontal do Paraná / PR.