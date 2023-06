Consórcio de Saúde do Litoral abre PSS para contratações temporárias

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná (Cislipa), abre hoje, sexta-feira (30), as inscrições de um Processo Seletivo Simplificado com diversos cargos para contratações temporárias. O Cislipa administra o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no Litoral.

O objetivo do PSS é contratar funcionários para substituição de pessoal durante férias, licenças médicas, licenças maternidade e para gestantes.

Serão selecionados profissionais para as seguintes funções: para as funções de advogado(a), assistente administrativo, contador(a), condutor (a) de veículos de emergência terrestre; farmacêutico(a), enfermeiro(a), técnico(a) em enfermagem/técnico(a) auxiliar de regulação médica –tarm, rádio operador(a) e médico(a) intervencionista/regulador

São 16 vagas para início imediato e ainda para cadastro de reserva. As funções são destinadas a Paranaguá, Antonina, Morretes, Pontal do Paraná e Matinhos. As contratações serão por tempo determinado, com prazo de vigência de até 6 meses, podendo ser prorrogadas.

Publicidade

As remunerações variam entre R$1.822,00 para rádio operador e condutor – até R$ 12.286,00, para médico.

As inscrições serão realizadas exclusivamente on-line, no site do CISLIPA (cislipa.pr.gov.br/), a partir de hoje e até o dia 14 de julho. Não será cobrada taxa de inscrição. O critério utilizado para a seleção é a análise de currículo.

Links

Aba Concursos e PSS: https://cislipa.pr.gov.br/index.php?meio=16770

Edital: https://cislipa.pr.gov.br/index.php?mod=466&idConcurso=5&Concurso=PROCESSO%20SELETIVO%20SIMPLIFICADO%2001.2023

Inscrição: https://cislipa.pr.gov.br/index.php?mod=4666&idConcurso=5&Concurso=PROCESSO%20SELETIVO%20SIMPLIFICADO%2001.2023