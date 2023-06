Gripe aviária: Litoral tem 3º caso confirmado e mais 2 suspeitos

Todos os casos confirmado foram em trinta-réis-real | foto: Elisa Ilha / UFRGS

A amostra colhida de uma ave da espécie trinta-réis-real (Thalesseus maximus), na Ilha do Mel, no município de Paranaguá, foi confirmado laboratorialmente como um caso de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP), a gripe aviária.

As medidas de vigilância em propriedades em torno do foco estão em andamento, informa a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar).

O Paraná apresenta três focos de IAAP, todos em aves silvestres no Litoral. Os dois primeiros casos foram registrados em Antonina (23/6) e em Pontal do Paraná (24/6), também em trinta-réis-real.

De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, há mais dois casos em aves silvestres que estão em investigação, ambos em Pontal do Paraná. Uma das aves é da espécie trinta-réis-real e a outra uma gaivota-maria-velha (Chroicocephalus maculipennis).

De acordo com a Adapar, a ocorrência de influenza aviária em aves silvestres não compromete a condição sanitária do Paraná e do país como livre de IAAP, portanto, não deverão haver restrições ao comércio internacional de produtos avícolas paranaenses como consequência da notificação.

Suspenso trânsito de aves do Litoral

Está suspenso por 90 dias o trânsito de aves com origem dos municípios de Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná com destino a outros municípios do Paraná ou outros estados.

A suspensão abrange aves ornamentais, passeriformes, galinhas de raça pura e outras espécies, inclusive de corte e postura comercial, bem como aves silvestres em cativeiro.

Recomendações

Pelo risco de contágio, não se deve manipular aves silvestres mortas ou com sinais clínicos da doença. Todas as suspeitas de Influenza Aviária, que incluem sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita em aves, devem ser notificadas imediatamente à Adapar, pessoalmente nas unidades locais ou no site www.adapar.pr.gov.br, por meio da plataforma e-Sisbravet.