Show da Festa do Divino com padre Fábio de Melo é cancelado

O show do Padre Fábio de Melo, que iria acontecer no dia 15 de julho, na casa de eventos Café Curaçao, foi cancelado. A apresentação faria parte da programação da Festa do Divino Espírito Santo e seria o primeiro show com ingressos cobrados da tradicional festividade religiosa.

A informação do cancelamento foi confirmada pela casa de shows e também pela Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, informa o Portal Cidade Guaratuba. “Quem adquiriu ingressos será ressarcido nos postos ou meios onde realizaram a compra, seguindo as políticas da forma de pagamento escolhida. O motivo do cancelamento não foi divulgado”, diz o Portal. As redes sociais da Festa também não informaram o cancelamento.

A Festa do Divino acontece de 13 a 23 de julho, em frente da Igreja Matriz de de Nossa Senora do Bm Sucesso e na Praça Central com programação religiosa, shows gratuitos, barracas de gastronomia e bingos. O churrasco preparado por diversos grupos da comunidade e por políticos é uma das grandes atrações.

