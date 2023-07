Justiça aceita denúncia e secretária de Educação de Guaratuba é ré por homicídio

Fernanda Montiro e DJ Laurize | Reprodução publicada no G1

A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Paraná e a secretária municipal de Educação de Guaratuba, Fernanda Monteiro, virou ré por homicídio doloso, por causa da morte da DJ Laurize, durante a Parada da Diversidade de 2022, em Curitiba.

Fernanda Monteiro é uma das proprietárias do trio elétrico Águia. No dia 15 de novembro, Laurize Oliveira trabalhava em cima do trio e foi derrubada quando o veículo passou por debaixo dos cabos que de telefonia que cruzavam a rua Lysimaco Ferreira da Costa, no Centro Cívico, na esquina da avenida Cândido de Abreu. Ela bateu a cabeça e morreu a caminho do Pronto Socorro.

Fernanda Estela Monteiro e outras quatro pessoas – Edson Artur Borrin, Luis Alexandre Barbosa, Makaiver Sabadin de Lara e Sidnei José dos Santos – foram denunciados pelo Ministério Público do Paraná. O juiz Thiago Flores Carvalho aceitou a denúncia no último dia 21. Leia abaixo.

O Correio procurou Fernanda Monteiro e seus advogados. Não conseguiu os contatos dos demais réus. Este conteúdo será atualizado se obtiver alguma manifestação dos envolvidos.