Carreta causa acidente que envolve 15 veículos na BR-376, em Guaratuba

Vídeo Arteris Litoral Sul

O motorista de uma carreta provocou acidente com outros 14 veículos, na descida da Serra do Mar, na altura do km 666 da BR-376, em Guaratuba, às 11h18 deste domingo (2). Seis pessoas ficaram feridos, uma com ferimentos moderados e cinco com ferimentos leves.

Vídeo da concessionária Arteris Litoral Sul mostra o caminhão descendo a serra em alta velocidade e atingindo os veículos. Além de ser um local com controle de velocidade na descida da serra, havia ocorrido um incêndio de um caminhão algumas horas antes, próximo ao km 669 e havia pessoas trabalhando no local, para a transferência da carga. Apenas uma pista estava liberada.

Por volta das 15h30, a faixa direita no sentido Santa Catarina permanecia bloqueada e as faixas central e esquerda estavam liberadas para tráfego. A fila tinha 19 quilômetros, do do km 647 (Tijucas do Sul) ao km 666 (Guaratuba).

Atualização – Por volta das 16h15, o tráfego foi liberado em todas as pistas. Os pontos com fila eram do km 642 ao km 655, em Tijucas do Sul e do km 658 (Tijucas do Sul) ao km 665 (Guaratuba).

Fotos: Grupo BR 277