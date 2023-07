Festival de Gastronomia Caiçara acontece em Pontal do Paraná. Confira os restaurantes.

O Festival de Gastronomia Caiçara está acontecendo desde o sábado (1º) e vai até o dia 30 de julho. Na sua terceira edição, o evento vai promover a cambira, patrimônio da cozinha brasileira, que é o prato típico do do município de Pontal do Paraná e tem como data comemorativa o dia 18/07.

Visitar o Festival de Gastronomia Caiçara é uma ótima oportunidade para quem quer conhecer um pouco mais a comida caiçara com seus sabores e aromas.

Você irá encontrar uma culinária rica em frutos do mar, cheia de diversos elementos, além de ter a oportunidade de uma imersão cultural-gastronômica inesquecível.

Veja quais restaurantes estão participando e quais os pratos disponíveis em cada um deles no link abaixo:

https://gastronomiacaicara.com.br/?page_id=1658