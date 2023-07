Oficina prepara revisão do Plano de Manejo da APA de Guaratuba

O Instituto Água e Terra (IAT) iniciou nesta segunda-feira (3) mais uma oficinas de trabalho para revisão do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaratuba.

As reuniões acontecem pela manhã e pela tarde até quarta-feira (5), na Faculdade Isepe, na rua Joaquim Menelau de Almeida Torres, 101, no bairro Piçarras.

O objetivo da oficina é:

Discutir e definir os elementos estruturantes do plano de manejo: propósito da APA, declarações de significância, recursos e valores fundamentais (RVF), entre outros.

Discutir o planejamento e o zoneamento da APA.

Normas gerais da APA e das respectivas zonas.

s primeiras oficinas sobre a revisão do Plano da APA de Guaratuba foram realizadas em janeiro. Em todo o Paraná, estão sendo feitas oficinas sobre os planos de manejo de 10 unidades de conservação (UCs).

Essa fase é para ouvir sugestões e debater ideias com representantes da sociedade civil, comunidades tradicionais e agentes públicos envolvidos com cada um dos complexos ambientais.

As oficinas são obrigatórias e constam no roteiro metodológico do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), vinculado ao governo federal.

A última oficina ocorreu no Parque Estadual da Ilha das Cobras, em Paranaguá, entre os 19 e 20 de junho. O local, que já foi casa de veraneio de governadores, possui 52 hectares de área remanescente de Mata Atlântica e está em processo de reestruturação para receber a Escola do Mar, um espaço idealizado pelo Estado para o ensino de gastronomia, turismo e educação ambiental, com a finalidade de ofertar qualificação para a população litorânea.

Além da APA de Guaratuba, estão previstos para julho encontros para debater os planos da Área de Proteção Ambiental Serra da Esperança e Parque Estadual do Guartelá. As oficinas vão até outubro. “As oficinas são ferramentas essenciais por ouvir todas as partes envolvidas. Ajudam na definição de valores, propósito e significância, além de apoiar na identificação de ameaças e peculiaridades de cada Unidade de Conservação”, explicou o diretor de Patrimônio Natural do IAT, Rafael Andreguetto.

A medida integra o programa Parques Paraná, que busca valorizar o patrimônio natural do Estado, propondo alternativas de desenvolvimento nas Unidades de Conservação e regiões adjacentes por meio de ações conjuntas entre os órgãos governamentais, parceiros e sociedade civil organizada.

O programa é dividido em quatro eixos de atuação: Uso Público e Turismo, Paraná Aventura, Parque Escola e Voluntariado. “A partir desses dados e sugestões para cada Plano de Manejo, o documento se torna mais adequado para a respectiva realidade, comunidade e região, contemplando gestão e operação”, reforçou Andreguetto.

O que é – O Plano de Manejo é um documento técnico que, a partir dos objetivos definidos no ato de criação de uma Unidade de Conservação, estabelece o zoneamento e as normas que norteiam o seu uso.

Desta forma, as diretrizes decorrentes das oficinas somam aos planos para estabelecer procedimentos e instruções sobre como receber visitantes, os serviços que podem ser prestados, normas de segurança, temas que serão trabalhados na educação ambiental e tipos de ações de conservação que serão realizadas em cada etapa do planejamento.

Cadastro – Os interessados em colaborar com as oficinas e a construção dos planos podem se candidatar via edital, se tornando um membro do Conselho Executivo da UC. Para se inscrever é necessário formalizar a adesão enviando a documentação necessária por meio do e-protocolo para IAT/DIPAN/GEAP. Os Planos de Manejo das Unidades de Conservação do Paraná estão disponíveis para consulta pública e podem ser encontrados no site do IAT através deste link.

Confira o cronograma das próximas oficinas de trabalho para elaboração dos Planos de Manejo das Unidades de Conservação do Paraná:

03, 04 e 05 de julho – Área de Proteção Ambiental de Guaratuba

17 e 18 de julho – Parque Estadual do Guartelá

31 de julho a 02 de agosto – Área de Proteção Ambiental Serra da Esperança

14 e 15 de agosto – Parque Estadual do Monge

28 e 29 de agosto – Parque Estadual de Biguaçu

11 e 12 de setembro – Parque Estadual do Cerrado

02 e 03 de outubro – Parque Estadual de Santa Clara

16, 17 e 18 de outubro – Área de Proteção Ambiental Escarpa Devoniana

30 e 31 de outubro – Parque Estadual Salto São Francisco da Esperança