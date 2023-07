Avião com destino a Paranaguá desaparece na Serra do Mar, em Guaratuba

Avião com destino a Paranaguá desaparece na Serra do Mar, em Guaratuba

Imagem BPMoa / Publicada na Folha do Litoral

Um avião bimotor que transportava dois servidores do Estado decolou nesta tarde de Umuarama, no Noroeste do estado, com destino a Paranaguá e sumiu do radar na altura da Serra do Mar.

A aeronave teria desaparecido do radar às 10h14min, na região da Limeira, atrás da Serra da Prata, em Guaratuba. Segundo informações, os passageiros são o empresário do ramo de postos de combustíveis, Heitor Guilherme Genowei Júnior, e o ex-chefe do escritório do Instituto Água e Terra (IAT) em Umuarama, Felipe Furquim. Ambos são assessores da Casa Civil do Governo do Paraná.

As informações são do Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar no Paraná (BPMoa) e do Corpo de Bombeiros. Até o momento não há informações de queda da aeronave.

Estão sendo feitas buscas com helicópteros do BPMOA e da Casa Militar, mas nada foi localizado. O Cindacta, da Força Aérea Brasileira (FAB), enviou avião especializado de Campo Grande (MS) para a área de buscas.

Durante o dia, equipes dos Bombeiros fizeram buscas por terra saindo de Guaratuba e de Morretes.

Às 17h30 , o BPMoa, emitiu nota oficial e informou que as buscas retornarão amanhã:

“Para nivelamento de informações, uma aeronave avião de pequeno porte decolou de Umuarama com destino a Paranaguá, na altura da serra do mar sumiu do radar, não acionou o ELT e não chegou em Paranaguá. Foram realizadas buscas com os helicópteros Falcão 12 e Resgate 04 no final da tarde, nada localizado, porém algumas regiões não foi possível realizar a busca em virtude do mal tempo. Amanhã retomaremos as buscar em conjunto com salvaero, GOST e 8GB”, informa a nota.

Foto: BPMoa / Divulgação

Este texto está sendo atualizado.