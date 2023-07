Deputados que representam Litoral se preparam para Assembleia Itinerante em Paranaguá

Poder Legislativo realiza sessão especial e presta homenagens a personalidades da região nesta quarta-feira (5).

A Assembleia Itinerante se prepara para ouvir as reivindicações, demandas e sugestões da população de Paranaguá. Os deputados que representam os municípios da região no Legislativo já iniciaram a mobilização para receber propostas e iniciativas da população em uma sessão especial no município. A terceira etapa do projeto criado pela Mesa Executiva da Assembleia desembarca na 11ª Festa Nacional da Tainha nesta quarta-feira (05), a partir das 17h30, em Paranaguá.

Na cidade litorânea, os deputados estaduais irão ouvir os anseios e reivindicações da população, de entidades de classe e de membros da sociedade civil organizada. Durante as atividades, um documento com as demandas da região será recebido pela Assembleia Legislativa. Além disso, os parlamentares que representam as cidades do Litoral vão homenagear personalidades de destaque da região.

Para o presidente do Legislativo, deputado Ademar Traiano (PSD), as experiências anteriores da Assembleia Itinerante foram extremamente positivas. “Como já fizemos em outras cidades, esta é mais uma forma de democratizar as ações do Poder Legislativo. Este é o meio que o Legislativo usa para permitir que as pessoas se aproximem cada vez mais do Poder”, afirmou Traiano.

O primeiro-secretário da Assembleia, deputado Alexandre Curi (PSD), reforçou a necessidade do Poder Legislativo discutir as necessidades da população no local aonde elas vivem. “Dessa vez estaremos em Paranaguá reunindo prefeitos, lideranças políticas, vereadores e entidades do Litoral. Vamos estar dentro da tradicional da Festa da Tainha cumprindo o objetivo que é levar a Assembleia para próximo da população. Lá, vamos discutir obras importantes para o Litoral do Estado. Queremos que todos participem com suas sugestões”, pontuou.

Expectativa

O deputado Goura (PDT), por exemplo, tem uma atuação constante na região, onde realizou uma série de audiências públicas com pescadores artesanais da região. É autor de dois projetos de lei em tramitação que tratam do Litoral: da pesca artesanal e da prevenção contra derramamento de produtos por navios no Porto de Paranaguá – este último em parceria com Ademar Traiano, Alexandre Curi e Artagão Junior (PSD). Também tem defendido o turismo de base comunitária, as unidades de conservação e as comunidades tradicionais da região.

Para o deputado Anibelli Neto (MDB), as ações da Assembleia Itinerante representam o caráter democrático do Legislativo paranaense. “Com a realização da Assembleia Itinerante em Paranaguá, estamos fortalecendo a voz e a participação da população do nosso Litoral, região que tenho a satisfação de representar e poder trabalhar por alguns municípios. Essa iniciativa representa um compromisso do Legislativo estadual em levar as discussões e decisões diretamente aos cidadãos, ouvindo suas demandas e buscando soluções para os desafios locais. Aproximar a Assembleia do povo é promover a verdadeira democracia, onde cada voz importa e cada problema é levado em consideração”, afirmou.

Na avaliação do deputado Alisson Wandscheer (Solidariedade), a iniciativa fortalece o trabalho do Legislativo. “A Assembleia Itinerante faz uma importante integração do legislativo estadual com a população. Isso porque quando as pessoas conhecem os deputados não só da sua região, mas de todo o Estado, o parlamento fica mais forte e atende com mais eficiência os anseios da sociedade. Essa aproximação traz resultados positivos para toda a sociedade e mais qualidade de vida para a nossa gente. Esta semana estaremos em Paranaguá para receber as demandas da cidade e do Litoral. É de perto que se faz a verdadeira política”, comentou.

O deputado Gilberto Ribeiro (PL) destacou a importância do Litoral para o Estado, região que abriga os portos de Paranaguá e Antonina. “São por essas e outras questões que se torna fundamental que o Legislativo Estadual se faça presente de maneira mais direta, com a Assembleia Itinerante, dando voz ao povo e seus representantes. Precisamos unir forças com o Governo do Paraná, as prefeituras, os vereadores, os Portos do Paraná e, é claro, com a população. Juntos, alcançaremos mais desenvolvimento aos sete municípios da região, proporcionando uma vida mais digna e próspera ao povo do Litoral paranaense”, disse.

O deputado Gilson de Souza (PL) lembrou que estar próximo da população é um dos pilares da atividade parlamentar. “Essa é uma iniciativa que eu considero muito importante, pois proporciona às pessoas que não conseguem vir até a Assembleia, seja pela distância ou falta de tempo, a chance de conhecer o trabalho do Poder Legislativo estadual. Entendo que a atividade parlamentar se faz assim, ouvindo as pessoas, dialogando e conhecendo de perto a realidade, se colocando a disposição para buscar soluções para as demandas locais e regionais”, frisou.

O deputado Requião Filho (PT) recordou que o Litoral paranaense, devido a suas características, é uma região que demanda um olhar constante. “Esse encontro em Paranaguá é de grande importância, pois precisamos olhar para o Litoral paranaense o ano inteiro. Os problemas e desafios que envolvem a nossa costa não existe só na temporada de verão. É dever de todo o Legislativo pensar em seu desenvolvimento de maneira ampla, aprovando leis que impactem diretamente a vida de seus moradores, pescadores, profissionais do turismo, prestação de serviços e, é claro, nos trabalhadores portuários. Paranaguá tem um histórico de lutas e conquistas, de desafios que seguem na esperança de serem solucionados com apoio dos deputados, das lideranças políticas que representam a nossa gente”, disse.

Na visão do deputado Ney Leprevost (União), a interiorização da Assembleia permite que a sociedade civil organizada apresente sugestões e demandas aos parlamentares. “É muito importante a Assembleia Itinerante porque aproxima o Poder Legislativo das comunidades. A realização dessa sessão especial na cidade de Paranaguá é uma excelente porque dá a oportunidade dos municípios do Litoral apresentarem questões, ideias e propostas, não só a própria cidade de Paranaguá, mas também em Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Antonina, Morretes e Guaraqueçaba. Eu vejo um potencial muito grande no Litoral do Paraná. Precisamos reforçar a divulgação do turismo na região e também criar a infraestrutura que é pleiteada ao governo do Estado e ao governo federal pelos municípios”, reforçou.

Também representante da região no parlamento, o deputado Nelson Justus (União), afirmou que a Assembleia Itinerante contribui para o desenvolvimento do Litoral. “O Estado do Paraná, através do governador Ratinho Jr vem resgatando uma dívida antiga com o Litoral. E a Assembleia Legislativa através de sua audiência itinerante contribui de maneira extraordinária para tal”, completou.

Interiorização

A ideia da Assembleia Itinerante é que a sede do Legislativo seja transferida para feiras e festas dos grandes municípios do Estado, criando assim um canal direito entre a sociedade e o Legislativo. Com um espaço especial voltado para o trabalho da Assembleia, os deputados receberem prefeitos, vereadores, lideranças, empresários, representantes do setor produtivo e a população. Durante a agenda de trabalho, serão distribuídos materiais informativos sobre as atividades legislativas.

Além do atendimento presencial no interior do Estado, ouvindo diferentes segmentos e recolhendo sugestões, a Assembleia também faz a entrega títulos de menção honrosa do Poder Legislativo a pessoas de destaque na região. O objetivo é valorizar a atuação daqueles que trabalham em prol da comunidade.

Assembleia Itinerante

A Assembleia Legislativa do Paraná recebe a população de Paranaguá durante 11ª Festa Nacional da Tainha (Rua João Régis, Ponta do Caju – em frente à Arena Albertina Salmon) a partir das 17h30.

Fonte: Alep / Thiago Alonso