IBGE tem 386 vagas temporárias no Paraná – no Litoral são 8 vagas em Paranaguá

Foto: IBGE / Divulgação

Estão abertas a partir de hoje, (terça-feira 4), inscrições para dois novos Processos Seletivos Simplificados (PSS) para trabalhar nas pesquisas socioeconômicas do IBGE.

Ao todo são 6.742 vagas para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM), sendo 348 distribuídas em 36 municípios do Paraná; e outras 806 vagas para Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ), sendo 38 distribuídas em 30 cidades no estado. Estão previstas vagas para pessoas pretas ou pardas e para pessoas com deficiência.

O APM é o servidor responsável por ir a campo, realizar entrevistas e coletar as informações necessárias para as pesquisas do IBGE. O requisito mínimo é o ensino médio completo. O salário é de R$ 1.387,50, por jornada de 40 horas semanais, mais vale-alimentação de R$ 658, auxílio-transporte, férias e 13º salário.

Já o SCQ atua coordenando e planejando o trabalho de coleta de informações, bem como nas ações de verificação e qualidade das pesquisas. O requisito mínimo é o ensino médio completo, e os candidatos também precisam ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de, no mínimo, categoria B. O salário é de R$ 3.100, por jornada de 40 horas semanais, mais vale-alimentação de R$ 658, auxílio-transporte, férias e 13º salário.

Para o Litoral são 8 vagas, todas em Paranaguá. Uma vaga é para supervisor e 7 vagas para agente de pesquisas, sendo estas últimas divididas em cinco vagas para ampla concorrência, 1 para pessoas pretas ou pardas e 1 para pessoas com deficiência.

As inscrições devem ser feitas no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) e vão até o dia 19 de julho. A taxa de inscrição para cada um dos editais é de R$ 42,20. Os candidatos farão uma prova com 60 questões de múltipla escolha, cobrando conteúdos de língua portuguesa, raciocínio lógico e matemático, ética no serviço público, informática, administração e geografia. No ato da inscrição, o candidato deve selecionar o local para realizar a prova e para trabalhar, caso aprovado. Segundo o cronograma atual, as provas serão realizadas no dia 17 de setembro, sendo que as provas para SCQ serão feitas pela manhã, e para APM serão feitas à tarde.

No Paraná, os municípios com mais vagas para APM são Curitiba (94 vagas), Londrina (16 vagas), Maringá (16 vagas), Arapongas (13 vagas), Cascavel (12 vagas) e São José dos Pinhais (12 vagas). Para SCQ, Curitiba receberá 9 vagas, enquanto as outras 29 localidades receberão uma vaga cada.

Para o edital completo e inscrições:

https://concursos.ibfc.org.br/