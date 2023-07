Matinhos ganha mais uma horta comunitária, em Gaivotas

O prefeito Zé da Ecler esteve nesta terça-feira (4) na horta comunitária da Associação dos Moradores do balneário Gaivotas. Acompanhado da primeira-dama, Regina Viana, e do secretário do Meio Ambiente, Sérgio Cioli, Zé da Ecler visitou a horta, instalada na sede associação por iniciativa do vereador Jair Pescador (PL).

Os moradores vão ser os responsáveis pela manutenção e manejo do espaço. De acordo com o prefeito, o município incentiva outros pontos de Matinhos a aderir à ideia.

O projeto de hortas comunitárias consta no plano de governo do prefeito Zé da Ecler. A implantação já teve início nos CMEIs da cidade. O primeiro a receber a horta foi o CMEI Junara.

Departamento de Comunicação da Prefeitura de Matinhos