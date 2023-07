Inscrições no IFPR continuam – conheça cada curso

As inscrições para Processo Seletivo começaram no último dia e estarão abertas até 10 de agosto. São ofertadas 6.915 vagas em 181 cursos presenciais em todo o Paraná. No Campus Paranaguá são oferecidos 4 cursos técnicos e 4 cursos de graduação, totalizando 320 vagas.

Está na dúvida de qual curso escolher? Conhecer cada um dos cursos.

Ensino Médio Integrado

Os cursos de Ensino Médio Integrado oferecem a formação geral do núcleo comum somada à formação técnica específica para habilitação nas áreas de conhecimento de Mecânica, Informática, Meio Ambiente e Produção Cultural. Estes cursos são oferecidos a quem já tenha concluído o Ensino Fundamental e, nesta forma de oferta, o(a) estudante vai cursar o Ensino Médio de forma integrada à formação técnica, concluindo os dois cursos ao mesmo tempo no IFPR.

Mecânica

Os(As) técnicos(as) em mecânica estarão habilitados(as) para a elaboração de projetos de produtos, ferramentas, máquinas e equipamentos mecânicos; estarão aptos para programar, controlar e executar processos de fabricação mecânica para máquinas e equipamentos mecânicos, assim como planejar, aplicar e controlar procedimentos de instalação, de manutenção e inspeção mecânica, entre muitos outros. Conheça os detalhes do curso aqui.

Meio Ambiente

Os(As) técnicos(as) em Meio Ambiente estarão habilitados(as) para coletar, armazenar e interpretar informações, dados e documentações ambientais. Os(As) egressos(as) estarão aptos para colaborar na elaboração de laudos, relatórios e estudos ambientais, auxiliar na elaboração, acompanhamento e execução de sistemas de gestão ambiental, atuar na organização de programas de educação ambiental, de conservação e preservação de recursos naturais, de redução, reuso e reciclagem, identificar as intervenções ambientais, analisar suas consequências e operacionalizar a execução de ações para preservação, conservação, otimização, minimização e remediação dos seus efeitos. Saiba mais sobre o curso aqui.

Informática

Os(As) técnicos(as) em Informática estarão habilitados(as) para desenvolvimento de sistemas web, páginas para internet, aplicativos mobile (apps) e desktop, modelagem de software e documentação de aplicações, gerenciamento de banco de dados e configuração de redes de computadores. Conheça mais detalhes do curso aqui.

Produção Cultural

Os(As) técnicos(as) em Produção Cultural estarão habilitados(as) para desenvolver projetos e ações culturais, atuando no planejamento, captação, gestão, produção e distribuição de projetos, produtos e eventos culturais de maneira crítica e humanística, acompanhando as mudanças no mundo do trabalho. O(A) produtor(a) cultural implementa projetos de produção de espetáculos artísticos e culturais, gerindo recursos financeiros e trabalhando em atividades culturais, recreativas e esportivas em empresas públicas ou privadas e, ainda, como empregados(as) ou prestadores(as) de serviços. Conheça o curso.

Ensino Superior

Os cursos de Ensino Superior são oferecidos para estudantes que concluíram o Ensino Médio. Oferecem habilitação profissional em nível superior nas diversas áreas de conhecimento.

Licenciatura em Ciências Sociais

A licenciatura em ciências sociais é um curso de formação de professores, ou seja, profissionais que atuarão no ensino de sociologia, seja no ensino médio, seja no nível superior. Saiba mais sobre o curso aqui.

Licenciatura em Física

A licenciatura em física visa a formação de profissionais capacitados para atuarem no ensino de Física, promovendo a interação dessa ciência com as outras áreas do conhecimento e com o mundo tecnológico. O(A) profissional sai do curso habilitado ao ofício do magistério, direcionado ao ensino de Física nos níveis fundamental, médio e superior, podendo atuar em instituições das redes públicas municipal, estadual, federal e em instituições da rede privada. Saiba mais sobre o curso aqui.

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

O curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas busca preparar os(as) estudantes para atuar em todo processo de desenvolvimento de projetos, codificação, testes e implantação de sistemas, oferecendo qualificação para desenvolvimento de sistemas Desktop, WEB e dispositivos móveis; os(as) estudantes também estarão aptos(as) para Projeto e Implementação de Banco de Dados, Manutenção de Sistemas, entre muitos outros. Conheça mais detalhes do curso aqui.

Tecnologia em Gestão Ambiental

O curso de Gestão Ambiental busca qualificar profissionais em Gestão Ambiental que planejam, gerenciam e executam atividades de diagnóstico, proposição de medidas mitigadoras e de recuperação de áreas degradadas, coordenam equipes multidisciplinares de licenciamento ambiental, elaboram, implantam, acompanham e avaliam políticas e programas de educação ambiental, gestão ambiental e monitoramento da qualidade ambiental e que estejam aptos(as) para a realização de vistorias, perícias, laudos e pareceres técnicos em sua área de formação. Saiba mais.

Página do Processo Seletivo IFPR 2023/2024 no portal do NC.

Edital nº 56, de 16 de junho de 2023 – Processo Seletivo IFPR 2024 – Cursos de Graduação.

Edital nº 57 de 16 de Junho de 2023 – Processo Seletivo IFPR 2024 – Cursos Técnicos de Nível Médio.