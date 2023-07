Assembleia Itinerante promove sessão especial hoje em Paranaguá

Em evento aberto ao público, deputados estaduais recebem a população para ouvir reivindicações e homenagear personalidades da região

A Assembleia Itinerante, projeto da Mesa Executiva do Poder Legislativo criado para ouvir as demandas da sociedade nos principais municípios do estado, promove nesta quarta-feira (5) um grande evento aberto ao público para receber as reivindicações da população e homenagear personalidades de Paranaguá e dos municípios do Litoral do Estado. A solenidade ocorre durante a 11ª Festa Nacional da Tainha, a partir das 17h30, em Paranaguá. O evento será realizado na Rua João Régis, Ponta do Caju – em frente à Arena Albertina Salmon.

Durante o encontro, o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSD), o primeiro-secretário, deputado Alexandre Curi (PSD), e deputados estaduais que representam a região recebem entidades da sociedade civil organizada para ouvir demandas e sugestões. Ainda de acordo com a programação, cerca de 40 pessoas de destaque na sociedade do Litoral receberão diplomas de menção honrosa confeccionados pela Assembleia Legislativa.

Traiano destacou a importância da solenidade e convidou a população para participar. “A Assembleia Itinerante proporciona um momento importante da vida parlamentar dos deputados. Por isso, quero convidar a todos para participar da sessão especial da Assembleia. Vamos ouvir a população, abraçar as propostas e reivindicações, tornando-as algo do Poder Legislativo para ser defendido junto ao governo estadual”, explicou.

Além da participação de deputados da região, o evento vai contar com a presença de prefeitos, vereadores, representantes do governo do Estado, lideranças políticas de Paranaguá e dos municípios do Litoral e representantes da sociedade civil.

Informação

Durante o dia, quem estiver no local poderá visitar os parlamentares em um espaço onde estarão disponíveis informações sobre todas as ações desenvolvidas pelo Poder Legislativo. Também será possível fazer propostas e sugerir iniciativas para os parlamentares. Por meio de um totem com QRcode, o cidadão será direcionado para um formulário on-line com campos para deixar os contatos e sugestões.

Ao longo da agenda de trabalho, serão distribuídos ainda informativos sobre as atividades legislativas. Um dos materiais permite que a população conheça seus representantes. O folheto traz dados sobre os principais programas e ações da Assembleia Legislativa, como o Parlamento Universitário, a Escola do Legislativo, a Defensoria Pública, a Procuradoria da Mulher e o aplicativo Agora é Lei no Paraná.

Também lembra os recursos economizados pelos deputados e que serão destinados para programas governamentais. Serão R$ 200 milhões para pavimentação de ruas em mais de 150 municípios de até sete mil habitantes. Mais R$ 2 milhões serão destinados para o Fundo Estadual dos Direitos da Mulher com o objetivo de promover políticas proteção às mulheres. Outro material distribuído na feira é destinado a jovens e crianças. No formato de revista inspirado na clássica Coquetel, as ações do Legislativo são explicadas de forma leve e descontraída, por meio de passatempos e charadas.

Segue a programação da Assembleia Itinerante em Paranaguá, neste dia 05:

15h – Café da tarde e Apresentação dos Portos do Paraná pelo Diretor-Presidente Luiz Fernando Garcia da Silva, com visitação ao cais de Paranaguá

Endereço: Auditório do Palácio Taguaré

Av. Ayrton Senna da Silva, 161 – Dom Pedro II, Paranaguá



17h30 – Sessão Especial de Interiorização na 11ª Festa Nacional da Tainha em Paranaguá

Rua João Régis – Ponta do Caju – em frente à Arena Albertina Salmon