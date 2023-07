Reiniciam buscas por avião e ocupantes na Serra do Mar, pelo 4º dia 

Reiniciaram, na manhã desta quinta-feira (6), principalmente em Guaratuba e Morretes, as buscas pelo avião e os três ocupantes desaparecidos na Serra do Mar desde segunda-feira (3).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, na quarta-feira a operação realizada por terra contou com apoio de quatro aeronaves – um avião e um helicóptero da FAB (Força Aérea Brasileira) um helicóptero da Casa Militar e um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMoa). Foram vasculhadas áreas “por mais de oito horas”.

Em terra, a equipe comandada pelo Corpo de Bombeiros, com 50 bombeiros militares e voluntários, patrulhou a face leste da Serra da Prata. Para garantir uma melhor visualização de algumas regiões, também foram utilizados drones.

Na manhã de hoje, três equipes foram infiltradas na floresta após um helicóptero conseguir pousar na região conhecida como Torre da Prata. Elas vão seguir em direção a sudoeste, em uma área delimitada pela FAB. Uma destas equipes também vai fazer a varredura com drones no local.

O avião desapareceu na segunda-feira, depois de decolar no aeroporto de Umuarama, na região Noroeste, às 7h50, com destino a Paranaguá, onde deveria pousar por volta das 10h30. Na aeronave estão Felipe Furquim, 35 anos, e Heitor Guilherme Genowei Junior, 42 anos, funcionários do Governo do Paraná, e o piloto Jonas Borges Julião, de 37 anos.

Segundo o Governo do Estado, apesar de estarem em um avião particular, os dois servidores cumpririam agenda oficial em um assunto relacionado ao Porto de Paranaguá: “Eles avaliariam a atracagem de futuros navios de turismo no Litoral”, informa nota oficial do governo.