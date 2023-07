Litoral tem final de semana animado com esporte e culinária

O litoral paranaense estará bastante movimentado neste final de semana com eventos esportivos e gastronômicos em vários municípios: abertura do Festival de Inverno 2023, segunda etapa dos Jogos de Aventura e Natureza (JANs); Festival Sul Brasileiro de Pesca Esportiva, em Guaratuba; o Paraná Moto Festival, em Paranaguá e três festas da Tainha. Ainda tem o Festival de Gastronomia Caiçara, entre outras atividades promovidas pela Prefeitura de Pontal do Paraná.

“O inverno chegou com uma série de atrações em todo o Paraná e nesse final de semana teremos vários eventos”, disse o secretário de Turismo, Marcio Nunes. “A Secretaria de Estado do Turismo está presente, apoiando e divulgando para atrair cada vez mais turistas e ajudar o paranaense a se planejar”, continuou, ressaltando a programação diversificada.

As atividades no Litoral iniciam na sexta-feira (7), com a abertura dos Jogos da Natureza, evento com mais de 40 modalidades esportivas, incluindo campeonatos nacionais, estaduais, oficinas e apresentações. O festival é organizado pela Secretaria de Estado do Esporte e realizado em parceria com a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa e Secretaria de Cultura, com apoio das prefeituras e das federações esportivas de cada modalidade.

O Paraná Moto Show também está inserido na programação que engloba a novidade desta edição dos JANs, o Festival da Família. Uma integração entre pessoas de todas as idades, lazer e muita diversão. O encontro de motos acontece no domingo em Paranaguá. O Festival Sul Brasileiro de Pesca Esportiva começa também na sexta-feira. A abertura está programada para as 16h, na Baía de Guaratuba.

Estas são algumas das opções de eventos que vão reforçar o movimento de turistas na região. Quem chegar ao Litoral, também tem a oportunidade de conhecer a culinária local nos restaurantes que estão no roteiro do Festival de Gastronomia Caiçara e participando do concurso que vai premiar os melhores pratos regionais. O evento, promovido pela Prefeitura, está movimentando bares e restaurantes de Pontal do Paraná, desde o dia 1º de julho e vai até o final do mês.

FESTIVAL DE INVERNO – O Festival de Inverno 2023 que começa neste fim de semana, vai até o dia 23 de julho, em Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Morretes, Antonina e Paranaguá. Criados pelo Governo do Paraná, em 2019, os Jogos de Aventura e Natureza são um projeto inovador que une a prática esportiva e o turismo, pois acontece de forma itinerante em cenários paranaenses que chamam atenção pela beleza da natureza.

O objetivo é incentivar o esporte e fomentar a economia regional, além de levar lazer à população. Ao todo, os JANs devem ter neste ano quatro etapas: Norte, Festival de Inverno, Corredor das Águas e Angra Doce. Atletas de diferentes etnias participam de uma série de competições tradicionais, celebrando suas culturas e fortalecendo os laços entre as comunidades.

PESCA ESPORTIVA – O Festival Sul Brasileiro de Pesca Esportiva, edição de Guaratuba, na Praça dos Namorados, começa na sexta-feira (7). A solenidade de abertura está programada para as 18h.

No sábado (8), a largada acontecerá às 8h para as lanchas e 8h05 para caiaques. O encerramento está previsto para as 22h. A programação pode ser conferida aqui http://www.sulbrasileirodepesca.com.br/.

GASTRONOMIA – A tradicional culinária caiçara será celebrada, de 1º a 30 de julho de 2023, na sua terceira edição, o evento vai promover a ambira, patrimônio da cozinha brasileira, a Cambira é prato típico do no município de Pontal do Paraná e tem como data comemorativa o dia 18 de julho.

Visitar o Festival de Gastronomia Caiçara é uma ótima oportunidade para quem quer conhecer um pouco mais a comida caiçara com seus sabores e aromas. No festival é possível encontrar uma culinária rica, cheia de diversos elementos, além de ter a oportunidade de uma imersão cultural-gastronômica. Para saber onde comer é só acessar o link https://gastronomiacaicara.com.br/

Em Paranaguá ainda tem a Festa Nacional da Tainha vai até domingo (9). O evento conta com diversas apresentações, atrativos gastronômicos e shows. A festa acontece em frente a Arena Albertina Salmon, na região central da cidade.

ILHA DO MEL – A tainha também está no cardápio de quem visitar a Ilha do Mel. Em Nova Brasília, ela acontece entre os dias 1º e 29 de julho, no trapiche, com a promoção e organização da Associação dos Nativos da Ilha do Mel (Animpo). Com entrada gratuita, a programação conta com o cardápio especial de pratos típicos, além de competições, stand-up comedy, oficinas e shows.

Na Praia de Encantadas, a Festa da Tainha da comunidade, que começou no dia 16 de junho, tem o derradeiro final de semana neste sábado e domingo, com música e outras atrações, além da culinária típica.

PONTAL DO PARANÁ – Em Pontal do Paraná, a quantidade de eventos neste final de semana e no mês de julho é um caso à parte. Confira a programação organizada pela prefeitura em parcerias.