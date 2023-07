Cristo de Guaratuba completa 70 anos: a história da descoberta da data certa

Foto da década de 1950

A estátua do Cristo Redentor no Morro do Brejatuba completa 70 anos neste 5 de julho. Durante décadas uma das datas mais simbólicas da história guaratubana, a inauguração do “Cristo Redentor” no Morro do Brejatuba, foi comemorada no dia 23 de junho.

Pesquisas recentes revelaram que a inauguração teria ocorrido em 5 de julho de 1953, e que a confusão com a outra data pode ter acontecido, como descobriu uma servidora do município apoiada em jornais da época, por conta que a primeira data da inauguração foi marcada para o dia 28 de junho, não ocorrendo por causa dos atrasos na obra.

Quem noticia esse atraso na obra é o jornal O Dia, de Curitiba (26/06/1953), em que a imagem do Cristo doado pela viúva de Dr. João Candido Ferreira à Guaratuba, que deveria ser inaugurada no dia 28 de junho, só seria inaugurada no dia 5 de julho, “por não estarem ainda terminados os trabalhos para a sua ereção ao cume do Brejatuba”.

Apoiando a data de julho, outra notícia da época que foi encontrada é do jornal curitibano Diário da Tarde (1 e 2/07/1953) comunicando que a empresa de transportes Lapeana colocou ônibus especiais para “as festividades de inauguração da imagem do Cristo no Morro do Brejatuba em Guaratuba”, saindo de Curitiba no sábado 4 de julho e retornando no final do domingo, 5 de julho.

Nessas matérias de 1953 uma ausência se repete, o nome da Sra. Josefa Amaral Ferreira doadora da estátua, ela é citada como a “ilustre dama viúva”, a “exma viúva”, a “ilustre doadora”.

No ano do aniversário de 20 anos da inauguração, em 1973, a comemoração continua sendo em julho. O periódico Diário do Paraná traz uma matéria especial sobre a história de Guaratuba enfocando o “Cristo de Guaratuba, um dos pontos turísticos mais emblemáticos da cidade”. Segundo o jornal, o mesmo foi inaugurado em julho de 1953, porém, sem indicação do dia exato (DIÁRIO DO PARANÁ, 07/01/1953).

Pelo menos a partir de 1989, como mostra uma publicação da Revista Paraná em Páginas, a data de inauguração foi alterada para o mês de junho e no dia 23. A Revista Paraná em Páginas de fevereiro de 1989 é a primeira publicação que se teve acesso que traz a nova data de inauguração do monumento já na capa “23 de junho de 1953 e a inauguração do ‘Cristo’ no Morro do Brejatuba”.

A data de 23 de junho foi sendo reproduzida ano após ano pela imprensa, pela oralidade e também por trabalhos acadêmicos. Mesmo que essa demarcação seja importante dada a áurea memorialística do monumento, o mais importante é refletir sobre o contexto que essa alteração foi produzida, possivelmente, confundida ou silenciada, mas mantida como marco da cidade.

A descoberta da alteração da data foi feita pela jornalista da Prefeitura de Guaratuba e também Dra. em História, Grazieli Eurich, quando estava lotada na Secretaria Municipal da Cultura e Turismo. A investigação prossegue dentro da secretaria contando com o apoio da pesquisadora.