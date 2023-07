Desmates em Guaratuba geram multas de R$ 54 mil em três ações

A Polícia Ambiental – Força Verde embargou, nesta quarta-feira (5), mais um imóvel que estava sendo desmatado dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaratuba.

Atendendo uma denúncia feita pelo telefone 181, foi constatado o corte de vegetação nativa (sub-bosque), totalizando 1.700 metros quadrados, sem devida licença ambiental. O proprietário ainda foi multado em R$ 14 mil e o caso foi informado ao Ministério Público Estadual para eventual denúncia criminal.

Restinga – No dia 29, uma equipe de fiscalização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) atendeu uma denúncia na Barra do Saí e flagrou três pessoas retirando da restinga a planta nativa erva baleeira (Varronica curassavica) para comercialização.

A equipe da secretaria lavrou auto de infração no valor de R$ 15 mil e com apoio da Polícia Militar fez a condução dos indivíduos para adoção das medidas criminais.

A SMMA informa que atende denúncias de danos ao meio ambiente através do telefone/WhatsApp 41 3472-8647.

MapBiomas – No último dia 24, o responsável por desmates no Cubatão, zona rural de Guaratuba, compareceu à sede do Pelotão de Polícia Ambiental, no bairro Mirim, para apresentação de documentos. Pelo fato de não apresentar a documentação exigida, ele foi autuado em R$ 25 mil. O Ministério Público também foi informado.

Dias antes, a Polícia Ambiental atenderam uma alerta do MapBiomas, sistema de fiscalização que usa diversas fontes de imagens, inclusive de satélite. Eles foram ao local, no Cubatão, e identificaram três pontos de desmates medindo um total em 4,5 hectares (45 mil metros quadrados), que resultaram no auto de infração acima.