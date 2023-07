Festa do Divino mistura religiosidade e programa de férias em Guaratuba

A tradicional Festa em louvor ao Divino Espírito Santos em Guaratuba acontece de 13 a 23 de julho, em frente à Igreja Bicentenária e à nova Igreja Matriz.

Na época das férias de inverno, com uma mistura de religiosidade e tradição cultural, a “Festa do Divino” acontece há mais de 100 anos em Guaratuba. Organizada pela Matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso, em 2023 tem como tema: “Com a graça do Divino Espírito Santo construímos um mundo de paz”.

Sempre realizada na 2ª quinzena de julho, o evento começa com o novenário (nove noites de missa e a oração específica da devoção), e segue por dois finais de semana para que todos possam participar. Na novena são convidados vários sacerdotes de outras cidades da Diocese de Paranaguá, à qual pertencem as paróquias de Guaratuba.

Após o novenário, sempre à noite, 19h30, muitas atrações musicais, gastronômicas, parque e quermesse. Uma das motivações na festa é a participação de um grande número de caravanas da 3ª Idade que visitam a festa e promovem bailes animados nas tardes e finais de semana.

A festa será encerrada no dia 23, domingo. O dia começa com a missa solene presidida pelo bispo diocesano Dom Edmar Peron, às 9h30, segue com a procissão pelas ruas centrais da cidade, depois o almoço, da tarde até a noite, muitas atrações e entretenimento.

História

A Festa do Divino Espírito Santo é uma das festas mais recorrentes nos calendários turísticos do Brasil. Historiadores descrevem que veio com os portugueses sendo comemorada desde a época colonial, registrada principalmente nas áreas de maior desenvolvimento – as de mineração de ouro, Minas Gerais e Goiás.

Em Guaratuba é realizada há mais de um século. O Decreto Estadual 4841/2016, em seu Art. .º, instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem o Patrimônio Cultural Paranaense, onde a Festa do Divino está citada no Item II

O evento reúne milhares de fiéis, é previamente anunciado pelas Bandeiras do Divino Espírito Santo (vermelha), e da Santíssima Trindade (branca), que após peregrinações em vários locais rurais e da área urbanas são conduzidas ao altar da Igreja Matriz, acompanhadas pelo casal festeiro – em 2023, a Sra Olandia e seu marido Joselir Minosso.

Redação do Correio com informações e fotos de Giolete Babinski – Pascom Diocese de Paranaguá