Durante sessão em Paranaguá, Assembleia homenageia personalidades do Litoral

Fotos: Orlando Kissner

A terceira edição do projeto Assembleia Itinerante foi marcada por uma intensa troca de experiências entre os deputados estaduais, a sociedade civil organizada e a população que visitou a 11ª Festa Nacional da Tainha, em Paranaguá, nesta quarta-feira (5).

Durante a solenidade, mais de 30 pessoas de destaque na sociedade do Litoral receberam diplomas de menção honrosa confeccionados pela Assembleia Legislativa.

O primeiro secretário do Legislativo, deputado Alexandre Curi (PSD), presidiu a Sessão Especial de interiorização na região. Ele reforçou o caráter democrático da iniciativa, que transforma as demandas populares e da sociedade civil organizada em respostas. “O grande objetivo da Assembleia Itinerante é estarmos mais próximos da população, ouvindo a reivindicações e demandas. Quem conhece o litoral e sabe o que precisamos ouvir é quem mora aqui. Em Maringá e Londrina saímos com mais de 500 reivindicações. Não tenho dúvidas de que vamos sair com muitas mais sugestões. Temos uma equipe dentro da Assembleia analisando cada uma delas. Estas são encaminhadas ao governo do Estado ou aos secretários. Também poderão se tornar requerimentos legislativos ou projetos de lei. Ninguém vai ficar sem resposta”, afirmou.

Representação

Os deputados que representam o Litoral paranaense participaram da solenidade destacando a importância da Assembleia Itinerante para os municípios da região. O deputado Alisson Wandscheer (Solidariedade) frisou a importância da interiorização. “Quanto mais próximo das pessoas, mais longe do erro nós estamos. Por isso essa ação da Assembleia Itinerante é fundamental para olharmos no olho da população do Litoral do Paraná”.

O deputado Anibelli Neto (MDB) lembrou que a Assembleia Itinerante proporciona dois momentos importantes. Além de receber as sugestões da população, permite homenagear personalidades de destaque. “Gostamos muito dessa proposta de discutir com a sociedade e mostrar para as pessoas como a Assembleia trabalha. Temos de ter ideias e receber sugestões. Aqui, a Assembleia se coloca perante a sociedade absorvendo boas ideias. Além disso, é um momento para fazer uma justa homenagem às pessoas importantes destes municípios. Este é um momento que ficará marcado na memória de toda população”.

Já o deputado Gilberto Ribeiro (PL) parabenizou Paranaguá pelo aniversário de 374 anos, que serão completados no próximo dia 29 de julho. Ele também lembrou a importância do Porto de Paranaguá para o Litoral paranaense. “Crescendo o Porto, cresce o Litoral do Paraná. Parabenizo também todos os funcionários do Porto, que contribuem para o crescimento da região”, disse.

O deputado Gilson de Souza (PL) aproveitou a oportunidade para ouvir a população. “Estamos aproveitando o momento para conversar com prefeitos, vereadores e lideranças, recebendo sugestões e solicitações da sociedade. Realmente a iniciativa da Mesa Executiva de criar a Assembleia Itinerante é um acerto, trazendo o Poder Legislativo para perto do povo. É uma alegria muito grande estar no Litoral ouvindo as pessoas de perto. É preciso enaltecer a Assembleia Itinerante por estar onde o povo está. E nós deputados somos servos dessas pessoas estamos na Casa de Leis e presente nos municípios, para fazer um Paraná melhor e um Litoral melhor”, comentou.

Já o deputado Requião Filho (PT) destacou que é importante mais uma vez a Assembleia estar ouvindo as pessoas no local em que elas vivem. “O Litoral merece a presença da Assembleia. Essa região não existe apenas no verão. Temos muita gente séria trabalhando o ano todo. Precisamos de investimento nas escolas, nos hospitais, em empregos. Temos que voltar a cuidar do Litoral com um pouco mais de respeito. O berço deste estado incrível precisa de atenção, com políticas efetivas para que todos tenham oportunidade de crescimento. Estamos aqui para escutar o que o Litoral precisa”, frisou.

Para o deputado Ney Leprevost (União) a iniciativa permite com que o povo do Litoral paranaense exerça a cidadania, apresentando reivindicações de todas as comunidades da região. “A Assembleia vai, com certeza, encampar essas demandas. Nas grandes obras do Litoral paranaense, nós deputados estávamos ao lado do povo para garantir essas conquistas. Temos que ir onde o povo está”, afirmou.

O deputado Artagão Junior (PSD) enfatizou a importância da Assembleia para o desenvolvimento do Estado. “Hoje o Estado do Paraná tem conquistado marcas importantes que traz orgulhos a todos nós. É o mesmo orgulho que temos pela história de Paranaguá. Estas marcas têm o apoio da Assembleia Legislativa, com a aprovação de leis. Temos na Assembleia hoje a pioneira iniciativa de interiorização. Esta é uma demonstração de compromisso e sensibilidade no sentido de estar próximo de sua população e avançarmos com muito mais conquistas”, disse.

Para o deputado Nelson Justus (União), a oportunidade permite escutar quem importa. “Temos de usar este momento para ouvir muito mais do que falar. Temos de aprender com aqueles que nos reivindicam. Esse é o papel do deputado. Vir às cidades, pegar as encomendas e ir atrás delas. Quanto mais escutarmos as pessoas, seja a opinião que tiverem, temos dever de escutá-las. Elas têm muito a contribuir”, avaliou o parlamentar.

A deputada Cantora Mara Lima (Republicanos) saudou a participação feminina na reunião. “Em nome das mulheres deputadas, deixamos a Assembleia Legislativa à disposição de Paranaguá e de todos os municípios do Litoral”, disse.

Homenageados

Como ocorre em todas as sessões especiais da Assembleia Itinerante, os parlamentares homenageiam personalidades de destaque na sociedade das regiões onde a interiorização é realizada. Os nomes são escolhidos pelos deputados que representam a região. No Litoral, os eleitos para receber diplomas de menção honrosa confeccionados pela Assembleia Legislativa se destacam em diversas áreas, que vão desde a empresarial, passando pela gastronomia e política.

O deputado Alexandre Curi homenageou o engenheiro e empresário Marlon Ilg, o funcionário dos Portos de Paranaguá e Antonina Nilson Viana, o montanhista e ambientalista Henrique Schimidlin, o empresário do ramo logístico Maykool Roberto Barbosa de Oliveira e a bióloga Rafaela Takasaki Corrêa.

O deputado Requião Filho homenageou o ex-presidente do Sintraport Gerson do Rosário Antunes (foto), a vereadora de Guaraqueçaba Nair de Siqueira, a empresária do ramo gastronômico Jurema Campos Alcobas, o ex-secretário municipal de Iteração Portuária Carlos de Oliveira da Velha Filho (in memoriam) e o surfista e ambientalista Serginho Laus.

O deputado Alisson Wandscheer homenageou o pastor Ananias Francisco dos Santos Rodrigues, a empreendedora Darianny Letnar, o historiador e professor Éric Joubert Hunzicker, o economista Luiz Fernando Garcia da Silva e o advogado Maurício Vitor Leone de Souza.

O deputado Anibelli Neto prestou homenagens ao ex-prefeito de Guaraqueçaba, Antônio Felício Ramos Filho (in memoriam), ao ex-prefeito de Guaratuba, José Ananias dos Santos, ao coordenador do projeto Amigos da Bola José Roberto Batista, ao ex-prefeito de Pontal do Paraná, Rudisney Gimenes (in memoriam), e ao médico Jonatan Loschener.

O deputado Gilberto Ribeiro concedeu a honraria à empresária do ramo da gastronomia Alzira Rigonatto de Souza, ao porteiro e coordenador de projeto dedicado às crianças Eliseu dos Santos, ao pediatra Jhonatan Wilian de Sá Aredes, ao policial e professor de artes marciais para jovens Rogério Fernando França; e ao empresário do ramo da gastronomia Rubimar Pedrotti.

O deputado Gilson de Souza homenageou o superintendente de Governança dos Portos de Paranaguá e Antonina Carlos Eidam de Assis, o major Cristiano Stocco Rosa, subcomandante do 9°BPM; o sargento Pedro Santos da Silva e o pastor Robisnei Alves de Sousa.

O deputado Nelson Justus prestou homenagens ao empresário Felipe Nascimento, ao padre Antônio Carlos da Silva, ao empresário Roberto Jorge Machado Souza, ao vereador de Matinhos Rodrigo Gregório dos Santos e ao vereador de Paranaguá Jozias da Negui.

O deputado Ney Leprevost entregou as menções músico Luis Antônio Machado da Silva, ao pescador Adail João Pinto, ao pescador Jair Crisanto da Silva, ao presidente de Associação de moradores de Paranaguá Osmail Pereira do Rosário e ao diretor empresarial da Folha do Litoral Antônio Saad Gebran Sobrinho.

O deputado Luiz Claudio Romanelli prestou homenagem ao ex-prefeito de Matinhos, José Maria de Paula Correia (foto).

Presenças

Também participaram da sessão especial de interiorização da Assembleia os deputados Cloara Pinheiro (PSD), Artagão Junior (PSD), Flavia Francischini (União), Luís Corti (PSB), Luís Fernando Guerra (União), Márcia Huçulak (PSD), Fábio Oliveira (PODE) e Moacyr Fadel (PSD).

Ainda participaram da solenidade ex-governador do Paraná, Orlando Pessuti, o secretário de Segurança Pública do Estado, coronel Hudson Teixeira, e os prefeitos de Paranaguá, Marcelo Roque; Guaraqueçaba, Lilian Ramos Narloch; Matinhos, José Carlos do Espírito Santo “Zé da Ecler”; de Morretes, Junior Brindarolli; de Antonina, José Paulo Vieira Azim; de Pontal do Paraná, Rudisney Gimenes Filho; e de Guaratuba, Roberto Cordeiro Justus, além do ex-deputado Galo e o vereador de Paranaguá e presidente da Câmara Municipal, Fábio Santos. O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, também esteve presente no evento.