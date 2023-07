Morre José Aresta, repórter e radialista, aos 74 anos

Morreu nesta quinta-feira (6), em Paranaguá, o radialista José Aresta. Ele sofreu um AVC isquêmico e estava internado no Hospital Regional do Litoral desde último sábado ( 1º), segundo informações de familiares.

Ele tinha 74 anos, era casado com Ariane Zaniolo e morava em Praia de Leste, balneário de Pontal do Paraná.

Aresta trabalhou como repórter na Folha de Guaratuba, jornal Notícias de Guaratuba, Tribuna de Guaratuba e Guará Notícias. Também trabalhou na Rádio Alternativa.

Junto com James Ribeiro, fundou o jornal O Imparcial, em Matinhos para onde havia se mudado.

No rádio de Curitiba, Aresta foi apresentador e plantão esportivo nas rádios Atalaia, Independência, Cidade, Eldorado, CBN e Banda B, entre as décadas de 1980 e 1990. Trabalhou na Rádio Transamérica e no Jornal do Estado.